«Президент прав, что именно бизнес спас страну, он работал в период пандемии». Ирина Макаренко о поддержке бизнеса

Новости Беларуси. Гостевая студия СТВ работает 11 февраля во Дворце Республики. Ирина Мартьянова в течение дня общается с участниками ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

Хочу сказать, что, помимо делегатов, которые приходят к нам в гости, делятся своими впечатлениями, здесь, во Дворце Республики, работают и эксперты. Вот сейчас делегаты находятся в зале, продолжают свою работу, а мы общаемся с Ириной Николаевной Макаренко, она приехала из Витебска, она возглавляет областной центр маркетинга. Давайте сначала расскажем, в чем заключается ваша работа. Вы оказываете сопровождение бизнесу от момента зарождения, да?

Ирина Макаренко, директор Витебского областного центра маркетинга:

Мы инфраструктура поддержки предпринимательства Витебской области. Цель и задача работы нашего предприятия – это оказание услуг физическим лицам, которые мечтают стать предпринимателями, и, конечно, малому и среднему бизнесу области. Ирина Мартьянова:

Малый бизнес, большой бизнес – это огромный пласт, Президент сегодня об этом говорил. Но я хочу начать вот с чего: сейчас очень тяжелое время. Весь мир находится в такой экономической рецессии, потихонечку выгребаемся, и все же сложно. Вы представляете регион, мне кажется, это вдвойне тяжелее. Так ли это? Ирина Макаренко:

Тяжело. Витебская область – особенный регион, не только самый северный, да, нашей страны, но и хватает там экономических нюансов по сравнению с другими регионами. Сложностей много, но я скажу, что уже созданная система законодательства по инфраструктуре поддержки предпринимательства, и плюс заявленная перед Всебелорусским собранием, и сегодня Президентом сказанные слова, которые нас обнадеживают – что будут нам созданы новые условия. В частности, мы читали про социально-экономические перспективы, которые будут созданы в нашей стране. Прежде всего это отданные нам полномочия, более большие на местах власти. Что это даст? То же развитие тех же технопарков. Это та созданная инфраструктура законодательством, которая есть уже, она будет помогать развитию бизнеса на начальном этапе.

Ирина Мартьянова:

Вы сказали сейчас про технопарки. Президент сказал, что под них отдавать неиспользуемые помещения. Ирина Макаренко:

Да, сегодня, конечно, примеров того, что работаем с неиспользуемым имуществом, много, но, конечно, комплексность подхода только поможет. Ирина Мартьянова:

Например, какие есть варианты? Вы рассказывали о Лепеле. Ирина Макаренко:

Да. Буквально два месяца назад у нас был… Примеров этих много, особенно за этот год. Я хочу отметить, что активность бизнеса не только существует, она не уменьшилась по сравнению тем, что было 2-3 года назад. В этот год мы видим, что именно белорусский бизнес или бизнес с белорусскими корнями возвращается. Пострадали в период пандемии, мы можем сказать, те сферы услуг, которые непосредственно связаны с въездным туризмом: санатории – что поменьше гостей у нас бывает. А бизнес-производственные, хотелось бы со всей ответственностью отметить, что развиваются, и Президент прав, что именно бизнес спас страну, он работал в период пандемии, спасибо решениям и Президента, и правительства, что дали возможность работать бизнесу. Хотелось бы отметить несколько очень ярких примеров, это не несколько, это просто яркие примеры. Лепель. Небольшой город в Витебской области. Лепельский ремонтно-механический завод, где неиспользуемые площади (лет 15 неиспользуемые) два месяца назад российский инвестор с белорусскими корнями приобрел. И порядок инвестиций – 10 миллионов долларов. На сегодня решается и заключение инвестиционного договора, и банковские кредиты, и привлечение собственных средств. Что это будет? Это будет производство строительных материалов. Цель и задача – импортировать.

Ирина Мартьянова:

Почему мы сегодня, почему Президент сегодня говорит про технопарки? Как это поможет развитию малого бизнеса? Ирина Макаренко:

В частности, Витебская область. У нас столько высших учебных заведений, которые готовят кадры, на которые тоже сегодня Президент обращал большое внимание. У нас высшее образование котируется: это и медицинское (медицинский вуз), и технологическое, и педагогический университет. Готовят и IT-специалистов – именно на них надо делать упор, создавать им условия в этих технопарках, чтобы уже готовая инфраструктура поддержки могла предоставить ряд услуг, потому что молодой бизнес приходит, они не абсолютно готовы к бизнесу, они умны и талантливы, но к бизнесу не всегда готовы, поэтому цель и задача технопарков – помочь в развитии. Ирина Мартьянова:

А что вообще сегодня нужно технопарку? Мы сейчас с вами говорили о том, с чем мы пришли на данный момент. Если мы говорим о том, что нам нужно, чтобы развиваться дальше, есть 2-3 слова, термина или понятия, алгоритм, что нужно для бизнеса сделать, чтобы он пошел дальше сейчас? Ирина Макаренко:

И технопарки, и бизнес-инкубаторы, и центр поддержки предпринимательства – это мировая практика. Прежде всего это государственная поддержка, государственная поддержка в плане оптимизации налогов прежде всего. И в социально-экономическом развитии на пятилетку тоже отмечено, что именно инновационному бизнесу будут предоставляться льготы: и по налогам, и будут замораживаться налоги на ближайшие пять лет, если ты открываешь инновационное предприятие.