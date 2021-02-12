Замминистра сельского хозяйства: больше 10 лет стоят в очереди, чтобы получить китайский сертификат, нам удалось за 2-2,5 года
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А вот новые технологии в сельском хозяйстве. Есть такая структура под названием БНБК. Это же большое подспорье для Минсельхозпрода, потому что это фактически создание новой индустрии, которая производит удобрения, добавки, которые в принципе могут влиять в том числе на увеличение потенциала нашего сельского хозяйства.
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Несомненно. Данный проект очень интересен для нашей страны, потому что животноводство занимает огромную роль в нашем АПК, и разносторонность этой компании радует. Есть позиции, которые дублируются в стране. Я возьму, допустим, производство комбикормов, премиксов. Они будут конкурировать с нашими предприятиями.
Алена Сырова, ведущая:
Но все равно там технологии космические. Глава государства об этом постоянно говорит.
Кирилл Казаков:
Мы можем говорить о том, что мы фактически привели новую индустрию в страну, которой никогда не существовало?
Игорь Брыло:
Комбикорма и премиксы – у нас есть хорошие технологии в республике, здесь будет жесткая конкуренция даже у этой компании, потому что сегодня у нас тоже есть очень крупные хорошие профессиональные производители. Но изюминка БНБК в чем? Что они будут выпускать те препараты, аминокислоты, витамины, которые до этого практически даже на постсоветском пространстве не выпускались. Сейчас есть несколько производств в Российской Федерации, но это у нас будет эксклюзивное. А с учетом того, что мы являемся потребителями для животноводства аминокислот, триптофанов, треонина, лизина, витаминов группы B, C, которые поступают в комбикорма, это будет снижение.
Кирилл Казаков:
Цитата премьер-министра: «Сельское хозяйство должно стать прибыльным бизнесом». Появление БНБК – это хороший задор для того, чтобы наше сельское хозяйство заработало еще больше. Президент вчера, выступая, сказал о том, что в прошлом году сельское хозяйство в какой-то мере даже нас спасло, потому что мы одна из тех стран, которая во многом себя собственным сырьем обеспечивает. И он же назвал цифру продаж в Китай белорусской сельхозпродукции. Он сказал о том, что крайне сложно было зайти на этот рынок. Почему? И почему вошли?
Игорь Брыло:
Давайте с этого и начнем, что толчок дал глава государства благодаря своим дружеским отношениям с главой Китайской Народной Республики. И мы в истории, наверное, в кратчайшие сроки одни из первых прошли такую быструю сертификацию наших предприятий.
Кирилл Казаков:
Они действительно руками трогают и пробуют на зуб?
Игорь Брыло:
Сертификация заключается не только в этом.
Кирилл Казаков:
Я утрирую.
Игорь Брыло:
Как правило, больше 10 лет стоят в очереди, чтобы получить китайский сертификат, по статистике. Нам удалось за 2-2,5 года. Мы сертифицировали на Китай всю молочку нашу, большинство мясокомбинатов и крупных птицефабрик. А что это дает? Это дает долю экспорта, который в общем каравае. По итогам прошлого года продукции уже на 255 миллионов поступило в Китай. Более чем в два раза увеличили экспорт в Китай, но это все равно мало, это не та страна и не те цифры, поэтому мы в разы планируем увеличивать поставки в Китай.