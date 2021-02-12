Замминистра сельского хозяйства: больше 10 лет стоят в очереди, чтобы получить китайский сертификат, нам удалось за 2-2,5 года

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А вот новые технологии в сельском хозяйстве. Есть такая структура под названием БНБК. Это же большое подспорье для Минсельхозпрода, потому что это фактически создание новой индустрии, которая производит удобрения, добавки, которые в принципе могут влиять в том числе на увеличение потенциала нашего сельского хозяйства.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Несомненно. Данный проект очень интересен для нашей страны, потому что животноводство занимает огромную роль в нашем АПК, и разносторонность этой компании радует. Есть позиции, которые дублируются в стране. Я возьму, допустим, производство комбикормов, премиксов. Они будут конкурировать с нашими предприятиями. Алена Сырова, ведущая:

Но все равно там технологии космические. Глава государства об этом постоянно говорит. Кирилл Казаков:

Мы можем говорить о том, что мы фактически привели новую индустрию в страну, которой никогда не существовало?

Игорь Брыло:

Комбикорма и премиксы – у нас есть хорошие технологии в республике, здесь будет жесткая конкуренция даже у этой компании, потому что сегодня у нас тоже есть очень крупные хорошие профессиональные производители. Но изюминка БНБК в чем? Что они будут выпускать те препараты, аминокислоты, витамины, которые до этого практически даже на постсоветском пространстве не выпускались. Сейчас есть несколько производств в Российской Федерации, но это у нас будет эксклюзивное. А с учетом того, что мы являемся потребителями для животноводства аминокислот, триптофанов, треонина, лизина, витаминов группы B, C, которые поступают в комбикорма, это будет снижение. Кирилл Казаков:

Цитата премьер-министра: «Сельское хозяйство должно стать прибыльным бизнесом». Появление БНБК – это хороший задор для того, чтобы наше сельское хозяйство заработало еще больше. Президент вчера, выступая, сказал о том, что в прошлом году сельское хозяйство в какой-то мере даже нас спасло, потому что мы одна из тех стран, которая во многом себя собственным сырьем обеспечивает. И он же назвал цифру продаж в Китай белорусской сельхозпродукции. Он сказал о том, что крайне сложно было зайти на этот рынок. Почему? И почему вошли? Игорь Брыло:

Давайте с этого и начнем, что толчок дал глава государства благодаря своим дружеским отношениям с главой Китайской Народной Республики. И мы в истории, наверное, в кратчайшие сроки одни из первых прошли такую быструю сертификацию наших предприятий.