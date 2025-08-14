Муковозчик об уборочной: Батька следит за каждым районом, выезжает в поля – это наша система

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень наивные и смешные завывания наших беглых, постоянные, вечные: «У вас каждый год битва за урожай, каждый год это все на контроле Лукашенко, каждый год это селектор. Почему за 31 год не сделаете систему, чтобы оно само все?» Извините, пожалуйста, потому что один год у вас жара, один год у вас дожди, третий год у вас беглые, еще чего-то. Это жизнь.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Во-первых. Во-вторых, это и есть система. Урожай сам себя не уберет. У нас так сложилось, это и есть система, когда Батька в ручном режиме следит за каждым районом, выезжает сам в поля. Это и есть наша система. Что непонятного? Вы хотите, чтобы это как-то делалось само, без него? Ну, так не будет. И самое главное, что среди вас вообще нет никого, кто близко подошел бы к решению такой задачи. Просто никого.

И мы внутри себя видим, что сельскохозяйственный труд все равно должен держаться в одних руках. Как хозяйство держится в руках председателя, так и страна держится в руках Президента. И таким образом убирает хлеб, таким образом остается сытой. По-моему, все просто. А вот эти завывания – это от скудоумия. Это от желания уколоть, причем непонятно чем. Тем, чем ты не владеешь.

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