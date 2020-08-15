Александр Лукашенко: «Предлагают мирным путём передать власть. Кому? Науседе?»

Новости Беларуси. Ближайшие соседи нам предлагают выступить посредниками. Какими и зачем? В чужих столицах созданы какие-то правительства или комитеты. Созданы теми, кто из Беларуси уехал. У нас есть своя структура власти, которая работает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Руководители Литвы, Латвии, Польши и, к сожалению, зазвучали голоса из Украины, присоединились к ним, выработав определенную позицию, предложили властям Беларуси некое посредничество. Когда я это услышал, я долго думал: посредничество между кем и кем? Властям Беларуси предложили, ну наверное, нам. Т.е. мы будем выступать как одна из сторон. Про вторую сторону не говорят. Ну, я так понимаю, недавно они там создали некий то ли комитет спасения, то ли правительство в изгнании. В общем, создали правительство за рубежом для Беларуси. Слушайте, но у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не надо никакие зарубежные правительства. Нам не надо никакие посредники.

Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите. Никакое правительство не за рубежом, где бы то ни было, я подчеркиваю, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали? Сколько таких было правительств!

Кстати, сегодня где-то там подальше, в Америке, тоже существует правительство. Вы разберитесь, сколько же этих правительств за рубежом. Беларуси не хватит на это.

Предлагают мирным путем передать власть. Кому? Науседе? Ну так я только что сказал, Науседе надо справиться у себя в республике. Зачем ему еще в Беларуси власть, с такими проблемами, как он говорит.