Александр Лукашенко: Почему не строить жилье с большим использованием электричества? Люди пощупали и готовы

Новости Беларуси. В ближайшие годы в экономике у Беларуси высокая планка – сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Шаг второй – расширять энергетическую инфраструктуру. Да, критиков этой идеи много.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Зачем нам столько? Нам столько не надо!» Действительно, запас большой. А смотрите, в Украине проблемы – к кому пришли? К старым друзьям, к нам. Мы же не бесплатно это делаем, мы продаем им эту электроэнергию. Значит, она нам нужна. Или же электричество для населения. Ну, как-то нащупали с помощью Минэнерго, молодцы, специалисты, куда будем девать электроэнергию. Да, электромобили, но это не тот объем, который могут потребить. А почему не строить сегодня жилье с большим использованием электричества? Попробовали. Люди пощупали, покушали на зуб и с удовольствием готовы к домам «с электричеством». И в будущем году сколько мы, процентов 50 построим жилья «с электричеством»?
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
За пятилетку 4 миллиона квадратных метров.
Александр Лукашенко:
Вот! Поэтому будем переходить на эти стандарты. Это безопасно, это очень удобно. И это будет наша электрическая энергия.