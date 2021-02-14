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Александр Лукашенко: Почему не строить жилье с большим использованием электричества? Люди пощупали и готовы

14 февраля 2021 19:30
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Новости Беларуси. В ближайшие годы в экономике у Беларуси высокая планка – сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Шаг второй – расширять энергетическую инфраструктуру. Да, критиков этой идеи много.

Александр Лукашенко: Почему не строить жилье с большим использованием электричества? Люди пощупали и готовы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Зачем нам столько? Нам столько не надо!» Действительно, запас большой. А смотрите, в Украине проблемы – к кому пришли? К старым друзьям, к нам. Мы же не бесплатно это делаем, мы продаем им эту электроэнергию. Значит, она нам нужна. Или же электричество для населения. Ну, как-то нащупали с помощью Минэнерго, молодцы, специалисты, куда будем девать электроэнергию. Да, электромобили, но это не тот объем, который могут потребить. А почему не строить сегодня жилье с большим использованием электричества? Попробовали. Люди пощупали, покушали на зуб и с удовольствием готовы к домам «с электричеством». И в будущем году сколько мы, процентов 50 построим жилья «с электричеством»?

Александр Лукашенко: Почему не строить жилье с большим использованием электричества? Люди пощупали и готовы-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
За пятилетку 4 миллиона квадратных метров.

Александр Лукашенко: 
Вот! Поэтому будем переходить на эти стандарты. Это безопасно, это очень удобно. И это будет наша электрическая энергия.

Александр Лукашенко: Почему не строить жилье с большим использованием электричества? Люди пощупали и готовы-7

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# Всебелорусское народное собрание # Экономика # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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