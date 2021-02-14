Александр Лукашенко: Почему не строить жилье с большим использованием электричества? Люди пощупали и готовы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Зачем нам столько? Нам столько не надо!» Действительно, запас большой. А смотрите, в Украине проблемы – к кому пришли? К старым друзьям, к нам. Мы же не бесплатно это делаем, мы продаем им эту электроэнергию. Значит, она нам нужна. Или же электричество для населения. Ну, как-то нащупали с помощью Минэнерго, молодцы, специалисты, куда будем девать электроэнергию. Да, электромобили, но это не тот объем, который могут потребить. А почему не строить сегодня жилье с большим использованием электричества? Попробовали. Люди пощупали, покушали на зуб и с удовольствием готовы к домам «с электричеством». И в будущем году сколько мы, процентов 50 построим жилья «с электричеством»?