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«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату

20 июня 2021 16:34
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Новости Беларуси. Особое внимание на неделе было обращено к Орше. Визит главы государства был хоть и не таким громким, как три года назад, когда город прогремел на всю страну, но без критики не обошлось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-1

Среди объектов, где судьбоносные решения для производств принимались прямо на ходу, – фабрика художественных ремесел и мясоконсервный комбинат. Глава государства принял решение передать смежное предприятие льнокомбинату, а на мясокомбинате назначить нового руководителя.

Что думают о таких переменах работники предприятий и что такое модернизация по-хозяйски – в сюжете Юлии Мычки.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-4

«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко

Новость о присоединении фабрики художественных изделий к Оршанскому льнокомбинату в швейных цехах обсуждали еще несколько дней. Такой поворот событий для многих работников стал неожиданностью. Но, судя по настроению людей, приятной, ведь до этого о судьбе родного предприятия ходили разные слухи. Неопределенность – вот, пожалуй, слово, с которым приходилось работать людям последние годы.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-7

Наталья Шушкевич, швея Оршанской фабрики художественных изделий:
Зарплата все меньше и меньше, своего ничего не производили, все давальческое было. Ну, и ждали…

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-10

Фабрика стремительно теряла кадры и рынки сбыта продукции. Товар возвращался на склады, а для оплаты труда приходилось брать займы и кредиты. В итоге сумма долгов – около 700 тысяч рублей. Швейные ряды заметно поредели. За последние пять лет предприятие потеряло десятки квалифицированных специалистов.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-13

Лилия Вишнякова, заместитель директора Оршанской фабрики художественных изделий:
Мы столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных швей. Швеи уходили на другие предприятия, где заработную плату обещали повыше.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-16

Модернизация здесь проходила довольно давно. Больше половины швейных машин 1998 года выпуска, и, конечно, чтобы вернуть предприятие к жизни, нужны были серьезные инвестиции.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-19

Убыточное производство было бы проще продать. Нашелся и покупатель – компания «Белвест» намеревалась выпускать в Орше обувь. Но для коллектива это означало начать все с нуля в абсолютно новой отрасли: шить обувь, а не одежду.

Президент на Оршанской фабрике художественных изделий: «Повыгоняешь отсюда всех начальников, кого сочтёшь нужным»

Поэтому решение Президента передать фабрику льнокомбинату, а не сплавить проблемный объект частникам здесь восприняли с радостью.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-22

Наталья Шушкевич:
Для нас это было полной неожиданностью, что нас присоединяют, но мы рады. Для нас это хотя бы знакомое. Работали мы уже со льном раньше. Я думаю, должно у нас все получиться.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-25

Особенно рады на предприятии, что Президент услышал людей и поддержал предложение коллектива сохранить цех художественной вышивки. Именно в нем создаются уникальные изделия с белорусской вышивкой. Елена Керьян – одна из четырех вышивальщиц предприятия (когда-то их было 20), кто продолжает хранить белорусские национальные традиции на полотне.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-28

Елена Керьян, вышивальщица Оршанской фабрики художественных изделий:
Нашей фабрике около 100 лет. Было очень много мастеров, которые передавали от одного ученика к другому свою технику. Вышивка уникальна еще по своей технологии. Каждая вышивальщица, когда вышивает, вкладывает душу в рисунки, в цветовую гамму, и поэтому сами по себе изделия получаются уникальными.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-31

Работники фабрики верят, что получат в лице льнокомбината крепкое и финансово стабильное плечо.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-34

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:
С точки зрения государственности, с позиции сохранения трудового коллектива, тех традиций, которые есть на фабрике, такое решение было правильным. Плюсы и минусы, которые для комбината вызовет присоединение нового структурного подразделения, покажет время.

Александр Лукашенко на фабрике в Орше: «Почему я это решение принимаю – мы отвратительно работаем со льном»

Оршанский льнокомбинат сейчас находится в условиях третьего этапа модернизации. Старт техническому перевооружению завода был дан в 2017 году. Здесь установили две линии по пошиву блуз, рубашек и брюк. С помощью нового оборудования комбинат смог производить под собственным брендом конкурентоспособную и, что особенно важно, востребованную продукцию.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-37

В рамках поручений Президента сегодня производится модернизация старейшей, первой фабрики, из которой комбинат и развился. Акцент на переработке короткого льноволокна – из него планируют выпускать продукцию различного назначения.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-40

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?

Тему модернизации эмоционально обсуждали еще на одной производственной площадке в Орше. Мясоконсервный комбинат стал объектом, где прозвучали и перспективы, и критика, и новые назначения. Последний раз глава государства посещал предприятие в августе 2018 года и остался недоволен увиденным. Президент раскритиковал производственную базу и поручил снести старые помещения, а на их месте возвести новый убойный цех.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-43

По мере воплощения замысел перерос в более масштабный план. К середине лета здесь должны были завершить строительство комплекса по убою и переработке мяса свиней и крупного рогатого скота с высокой степенью переработки. Объект стратегически важный для всего региона, где в последнее время активно строят животноводческие предприятия.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-46

Главная задача – не возить сырье издалека, а обеспечить им местное предприятие в полном объеме. Но завершить модернизацию вовремя мясокомбинат не успевает.

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки

Пока искали ответ на вопрос, кто виноват, что основной цех до сих пор не введен в строй, всплыла еще одна важная деталь. Уже 9 месяцев предприятие работает без руководителя.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-49

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»

Новый директор обещает вложится в отведенные четыре месяца. Промышленная экскурсия продолжилась и открыла гостям новые возможности предприятия: современное оборудование и новые мясоперерабатывающие технологии. Среди модных фишек – разделение сырьевых потоков. Такой подход сделает продукцию предприятия конкурентоспособной на мировом рынке.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-52

В руках новоиспеченного директора большая ответственность: в новый год он должен войти с новым заводом. Все поручения, озвученные в Орше, Президент пообещал проверить лично. Город по-прежнему под пристальным вниманием главы государства.

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату-55

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Шушкевич # Лилия Вишнякова # Елена Керьян # Сергей Сидин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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