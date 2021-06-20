«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату

Новости Беларуси. Особое внимание на неделе было обращено к Орше. Визит главы государства был хоть и не таким громким, как три года назад, когда город прогремел на всю страну, но без критики не обошлось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди объектов, где судьбоносные решения для производств принимались прямо на ходу, – фабрика художественных ремесел и мясоконсервный комбинат. Глава государства принял решение передать смежное предприятие льнокомбинату, а на мясокомбинате назначить нового руководителя. Что думают о таких переменах работники предприятий и что такое модернизация по-хозяйски – в сюжете Юлии Мычки.

«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко Новость о присоединении фабрики художественных изделий к Оршанскому льнокомбинату в швейных цехах обсуждали еще несколько дней. Такой поворот событий для многих работников стал неожиданностью. Но, судя по настроению людей, приятной, ведь до этого о судьбе родного предприятия ходили разные слухи. Неопределенность – вот, пожалуй, слово, с которым приходилось работать людям последние годы.

Наталья Шушкевич, швея Оршанской фабрики художественных изделий:

Зарплата все меньше и меньше, своего ничего не производили, все давальческое было. Ну, и ждали…

Фабрика стремительно теряла кадры и рынки сбыта продукции. Товар возвращался на склады, а для оплаты труда приходилось брать займы и кредиты. В итоге сумма долгов – около 700 тысяч рублей. Швейные ряды заметно поредели. За последние пять лет предприятие потеряло десятки квалифицированных специалистов.

Лилия Вишнякова, заместитель директора Оршанской фабрики художественных изделий:

Мы столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных швей. Швеи уходили на другие предприятия, где заработную плату обещали повыше.

Модернизация здесь проходила довольно давно. Больше половины швейных машин 1998 года выпуска, и, конечно, чтобы вернуть предприятие к жизни, нужны были серьезные инвестиции.

Убыточное производство было бы проще продать. Нашелся и покупатель – компания «Белвест» намеревалась выпускать в Орше обувь. Но для коллектива это означало начать все с нуля в абсолютно новой отрасли: шить обувь, а не одежду. Президент на Оршанской фабрике художественных изделий: «Повыгоняешь отсюда всех начальников, кого сочтёшь нужным» Поэтому решение Президента передать фабрику льнокомбинату, а не сплавить проблемный объект частникам здесь восприняли с радостью.

Наталья Шушкевич:

Для нас это было полной неожиданностью, что нас присоединяют, но мы рады. Для нас это хотя бы знакомое. Работали мы уже со льном раньше. Я думаю, должно у нас все получиться.

Особенно рады на предприятии, что Президент услышал людей и поддержал предложение коллектива сохранить цех художественной вышивки. Именно в нем создаются уникальные изделия с белорусской вышивкой. Елена Керьян – одна из четырех вышивальщиц предприятия (когда-то их было 20), кто продолжает хранить белорусские национальные традиции на полотне.

Елена Керьян, вышивальщица Оршанской фабрики художественных изделий:

Нашей фабрике около 100 лет. Было очень много мастеров, которые передавали от одного ученика к другому свою технику. Вышивка уникальна еще по своей технологии. Каждая вышивальщица, когда вышивает, вкладывает душу в рисунки, в цветовую гамму, и поэтому сами по себе изделия получаются уникальными.

Работники фабрики верят, что получат в лице льнокомбината крепкое и финансово стабильное плечо.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

С точки зрения государственности, с позиции сохранения трудового коллектива, тех традиций, которые есть на фабрике, такое решение было правильным. Плюсы и минусы, которые для комбината вызовет присоединение нового структурного подразделения, покажет время. Александр Лукашенко на фабрике в Орше: «Почему я это решение принимаю – мы отвратительно работаем со льном» Оршанский льнокомбинат сейчас находится в условиях третьего этапа модернизации. Старт техническому перевооружению завода был дан в 2017 году. Здесь установили две линии по пошиву блуз, рубашек и брюк. С помощью нового оборудования комбинат смог производить под собственным брендом конкурентоспособную и, что особенно важно, востребованную продукцию.

В рамках поручений Президента сегодня производится модернизация старейшей, первой фабрики, из которой комбинат и развился. Акцент на переработке короткого льноволокна – из него планируют выпускать продукцию различного назначения.

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше? Тему модернизации эмоционально обсуждали еще на одной производственной площадке в Орше. Мясоконсервный комбинат стал объектом, где прозвучали и перспективы, и критика, и новые назначения. Последний раз глава государства посещал предприятие в августе 2018 года и остался недоволен увиденным. Президент раскритиковал производственную базу и поручил снести старые помещения, а на их месте возвести новый убойный цех.

По мере воплощения замысел перерос в более масштабный план. К середине лета здесь должны были завершить строительство комплекса по убою и переработке мяса свиней и крупного рогатого скота с высокой степенью переработки. Объект стратегически важный для всего региона, где в последнее время активно строят животноводческие предприятия.

Главная задача – не возить сырье издалека, а обеспечить им местное предприятие в полном объеме. Но завершить модернизацию вовремя мясокомбинат не успевает. «Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки Пока искали ответ на вопрос, кто виноват, что основной цех до сих пор не введен в строй, всплыла еще одна важная деталь. Уже 9 месяцев предприятие работает без руководителя.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем» Новый директор обещает вложится в отведенные четыре месяца. Промышленная экскурсия продолжилась и открыла гостям новые возможности предприятия: современное оборудование и новые мясоперерабатывающие технологии. Среди модных фишек – разделение сырьевых потоков. Такой подход сделает продукцию предприятия конкурентоспособной на мировом рынке.