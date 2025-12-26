Больше, чем просто благотворительность – как проект «Наши дети» объединяет миллионы белорусов

Марафон добра «Наши дети». Праздник каждый день! Это не просто белорусская традиция и благотворительный бренд, а инициатива Президента, направленная на поддержку самых маленьких и нуждающихся, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Дети из многодетных, опекунских и малообеспеченных семей получают внимание, подарки и возможность почувствовать заботу всей страны. Марафон охватывает сотни населенных пунктов: от больших городов до небольших районных центров. Волонтеры и организаторы создают атмосферу настоящего праздника, где каждый ребенок – в центре внимания.