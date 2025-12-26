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Больше, чем просто благотворительность – как проект «Наши дети» объединяет миллионы белорусов

26 декабря 2025 17:32
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Марафон добра «Наши дети». Праздник каждый день! Это не просто белорусская традиция и благотворительный бренд, а инициатива Президента, направленная на поддержку самых маленьких и нуждающихся, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Дети из многодетных, опекунских и малообеспеченных семей получают внимание, подарки и возможность почувствовать заботу всей страны. Марафон охватывает сотни населенных пунктов: от больших городов до небольших районных центров. Волонтеры и организаторы создают атмосферу настоящего праздника, где каждый ребенок – в центре внимания.

В том, что марафон «Наши дети» превращает обычный день в событие для всей страны, убедились и наши корреспонденты.

Больше, чем просто благотворительность – как проект «Наши дети» объединяет миллионы белорусов-2

Самый добрый и трогательный проект нашей истории объединяет миллионы белорусов. Политики, артисты, спортсмены – вся страна включается в марафон добра в преддверии зимних праздников. Чужих детей не бывает – все наши, и каждому ребенку важно быть окруженным вниманием, теплом человеческих сердец и заботой.

Дмитрий Лукашенко поздравил воспитанников Солигорского социально-педагогического центра.

Больше, чем просто благотворительность – как проект «Наши дети» объединяет миллионы белорусов-4

В социально-педагогическом центре Солигорского района дети с непростой судьбой. Эти ребята по разным причинам остались без родительской опеки. Но несмотря на обстоятельства, сотрудники центра делают все возможное, чтобы ребята оставались детьми, полными надежд, мечтаний и стремлений. Сегодня в стенах центра было шумно и по-настоящему празднично. В гости с поздравлениями и подарками к ребятам приехал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе с семьей. Хороводы у елки, цирковое представление и, конечно, подарки – таким ярким получился этот визит.

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи Подробнее тут.

Больше, чем просто благотворительность – как проект «Наши дети» объединяет миллионы белорусов-6

Эстафета добрых дел не просто дарит новогоднее настроение, но и исполняет детские мечты. Белорусский союз женщин сегодня собрал в столице сотни ребят из Гомельской и Гродненской областей. Для детей организовали экскурсию по Минску и настоящее новогоднее шоу в стенах Национальной библиотеки.

Больше, чем просто благотворительность – как проект «Наши дети» объединяет миллионы белорусов-8

С каждым днем благотворительный проект «Наши дети» собирает все больше счастливых улыбок маленьких белорусов. В этом году он получил рекордную поддержку – уже присоединились более 160 предприятий и организаций со всех регионов страны. Марафон добра поддержали и в Министерстве финансов. Красивые костюмы, забавные стихотворения, хороводы у елки и искренний детский смех – так прошел новогодний утренник в Дворищанской средней школе Дзержинского района.

Подробнее смотрите в видео.

# Благотворительность # Наши дети

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