«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко посетил цех производства консервов и детского питания Оршанского мясоконсервного комбината. По его работе вопросов нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизацию линия прошла еще в 2014 году. Сегодня здесь выпускают порядка миллиона банок консервов и 300-400 тысяч банок детского питания. Однако мощности предприятия позволяют производить больше. Новый убойный цех снимет ограничение.

Президент настаивает: для удешевления стоимости продукции нужно подумать и проработать вопрос с производством собственной тары.

– Что за проблема, жести нет у нас?

– Это не жесть, это алюминий.

– Мы саму линию можем поставить банку делать.

– Если купить лист и изготовить банку, линию поставить?

– Линию поставить? Конечно, это можно сделать. Лист купить. Это удешевляет.