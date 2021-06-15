«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко посетил цех производства консервов и детского питания Оршанского мясоконсервного комбината. По его работе вопросов нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко посетил цех производства консервов и детского питания Оршанского мясоконсервного комбината. По его работе вопросов нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Модернизацию линия прошла еще в 2014 году. Сегодня здесь выпускают порядка миллиона банок консервов и 300-400 тысяч банок детского питания. Однако мощности предприятия позволяют производить больше. Новый убойный цех снимет ограничение.
Президент настаивает: для удешевления стоимости продукции нужно подумать и проработать вопрос с производством собственной тары.
– Что за проблема, жести нет у нас?
– Это не жесть, это алюминий.
– Мы саму линию можем поставить банку делать.
– Если купить лист и изготовить банку, линию поставить?
– Линию поставить? Конечно, это можно сделать. Лист купить. Это удешевляет.
– Мы можем банку закатать сами, сделать?
– Можем.
– Если у тебя жесть есть, чего же не сделать.
– Жесть закупил и банку делаешь. Ну, алюминий.
– Значит надо, чтобы проработали промышленники этот вопрос.
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