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«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината

15 июня 2021 22:24
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко посетил цех производства консервов и детского питания Оршанского мясоконсервного комбината. По его работе вопросов нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината-1

Модернизацию линия прошла еще в 2014 году. Сегодня здесь выпускают порядка миллиона банок консервов и 300-400 тысяч банок детского питания. Однако мощности предприятия позволяют производить больше. Новый убойный цех снимет ограничение.

«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината-3

Президент настаивает: для удешевления стоимости продукции нужно подумать и проработать вопрос с производством собственной тары.

«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината-5

– Что за проблема, жести нет у нас? 
– Это не жесть, это алюминий. 
– Мы саму линию можем поставить банку делать. 
– Если купить лист и изготовить банку, линию поставить? 
– Линию поставить? Конечно, это можно сделать. Лист купить. Это удешевляет.

«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината-7

– Мы можем банку закатать сами, сделать? 
– Можем. 
– Если у тебя жесть есть, чего же не сделать. 
– Жесть закупил и банку делаешь. Ну, алюминий. 
– Значит надо, чтобы проработали промышленники этот вопрос.

«Жесть закупил и банку делаешь». Как модернизируют цех детского питания Оршанского мясокомбината-9

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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