Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Оршу 15 июня Александр Лукашенко посетил два предприятия, и на каждом состоялся не совсем простой разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно потому, что, как это часто бывает в поездках по регионам, глава государства зашел туда, где его не ждали.

На Оршанском мясо-консервном комбинате до сих пор не введен в строй новый цех.

Предприятие уже 9 месяцев работает без руководителя. Президент решил сам этот вопрос сам, прямо на месте.

– Почему нет директора до сих пор?

– Исполняющий обязанности.

– Хорошо. Он не соответствует должности директора?

– Соответствует. По своим требованиям, качеством соответствует.

– Так почему вы не назначали?

– Потому что есть проблемы.

– Председатель райисполкома говорит, что он соответствует.

– По требованиям, по профессионализму, по всем деловым качествам – да.

– А в чем, мораль не та?

– И мораль та.

– А в чем?

– Есть запись, когда-то его уволили по пятому декрету и так далее. Там достаточно предвзятое отношение было.

– Хорошо, что он натворил по пятому декрету?

– Бокал шампанского выпил не там, где надо. Он работает и соответствует своим качествам. Будь бы он руководителем назначен...

– А где ты работал, когда тебя увольняли по пятому?

– В Белыничах.

– Люди ошибаются, надо уметь прощать. Я говорю, если даже там совсем было плохо – надо уметь прощать. Но если председатель исполкома говорит, что он нормально работает.

– Однозначно.

– Ну так, наверное, он берет на себя ответственность за характеристику.