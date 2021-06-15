Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Оршу 15 июня Александр Лукашенко посетил два предприятия, и на каждом состоялся не совсем простой разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно потому, что, как это часто бывает в поездках по регионам, глава государства зашел туда, где его не ждали.
На Оршанском мясо-консервном комбинате до сих пор не введен в строй новый цех.
Предприятие уже 9 месяцев работает без руководителя. Президент решил сам этот вопрос сам, прямо на месте.
– Почему нет директора до сих пор?
– Исполняющий обязанности.
– Хорошо. Он не соответствует должности директора?
– Соответствует. По своим требованиям, качеством соответствует.
– Так почему вы не назначали?
– Потому что есть проблемы.
– Председатель райисполкома говорит, что он соответствует.
– По требованиям, по профессионализму, по всем деловым качествам – да.
– А в чем, мораль не та?
– И мораль та.
– А в чем?
– Есть запись, когда-то его уволили по пятому декрету и так далее. Там достаточно предвзятое отношение было.
– Хорошо, что он натворил по пятому декрету?
– Бокал шампанского выпил не там, где надо. Он работает и соответствует своим качествам. Будь бы он руководителем назначен...
– А где ты работал, когда тебя увольняли по пятому?
– В Белыничах.
– Люди ошибаются, надо уметь прощать. Я говорю, если даже там совсем было плохо – надо уметь прощать. Но если председатель исполкома говорит, что он нормально работает.
– Однозначно.
– Ну так, наверное, он берет на себя ответственность за характеристику.
– Я человека знаю по этому объекту, как он работает с утра до ночи.
– Значит, хорошо. С сегодняшнего дня он директор предприятия. В будущий год ты не можешь войти без завода.
– Я понимаю.
– Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твое любимое выпьем, только за твой счет уже на Новый год.
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