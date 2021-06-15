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  • Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»

15 июня 2021 17:46
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Оршу 15 июня Александр Лукашенко посетил два предприятия, и на каждом состоялся не совсем простой разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно потому, что, как это часто бывает в поездках по регионам, глава государства зашел туда, где его не ждали.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»-1

На Оршанском мясо-консервном комбинате до сих пор не введен в строй новый цех. 

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»-3

Предприятие уже 9 месяцев работает без руководителя. Президент решил сам этот вопрос сам, прямо на месте.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»-5

Почему нет директора до сих пор?
Исполняющий обязанности.
Хорошо. Он не соответствует должности директора?
Соответствует. По своим требованиям, качеством соответствует.
Так почему вы не назначали?
Потому что есть проблемы.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»-7

Председатель райисполкома говорит, что он соответствует.
По требованиям, по профессионализму, по всем деловым качествам – да.
А в чем, мораль не та?
И мораль та.
А в чем?
Есть запись, когда-то его уволили по пятому декрету и так далее. Там достаточно предвзятое отношение было.
Хорошо, что он натворил по пятому декрету?
Бокал шампанского выпил не там, где надо. Он работает и соответствует своим качествам. Будь бы он руководителем назначен...
А где ты работал, когда тебя увольняли по пятому?

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»-9

– В Белыничах.
Люди ошибаются, надо уметь прощать. Я говорю, если даже там совсем было плохо – надо уметь прощать. Но если председатель исполкома говорит, что он нормально работает.
Однозначно.
Ну так, наверное, он берет на себя ответственность за характеристику.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»-11

Я человека знаю по этому объекту, как он работает с утра до ночи.
Значит, хорошо. С сегодняшнего дня он директор предприятия. В будущий год ты не можешь войти без завода.
Я понимаю.
Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твое любимое выпьем, только за твой счет уже на Новый год.

Президент на Оршанской фабрике художественных изделий: «Повыгоняешь отсюда всех начальников, кого сочтёшь нужным». Читайте здесь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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