«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?

Новости Беларуси. Президент продолжает работу в Витебской области. 15 июня он посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. Здесь глава государства был летом 2018-го. Тогда он раскритиковал хозяйственную деятельность предприятия. Сегодня Александру Лукашенко доложили о положении дел и перспективах работы строящегося цеха. Как оказалось, его не успевают сдать в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, глава государства ставил задачи уже перед новым руководством предприятия. Во время посещения Президент принял решение назначить генеральным директором нынешнего исполняющего обязанности Максима Бакурова. Именно он теперь ответственный, в том числе и за строительство цеха убоя и переработки. 1 июля он уже должен был начать работать, но сроки сорваны в силу разных причин.

Глава государства поручил губернатору и вице-премьеру ускорять процесс и контролировать проведение административных процедур, в частности по тендерам. Александр Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината. Так, Президент поинтересовался судьбой старых зданий на территории предприятия.

– Надо разумно подойти. Если у вас транспортный цех переходит туда, да, надо освободить эту часть.

– Навести порядок.

– Да, ну естественно. Надо навести порядок и подумать, что там строить. Но прежде всего подумать о том, эта территория нужна вам будет в перспективе или нет.

– Мы уже определились, что необходимо, что нужно отдать городу.

– Что касается убойного, конечно, его надо аккуратненько отсечь и к зиме убрать оттуда. Или когда там у вас по плану. А оставить… От улицы – это же действующее у вас?

– Да-да-да. АБК, колбасный и холодильники – там это действующее, да.

– Конфетку надо сделать. Детского питания цех хороший, как мне докладывали раньше. И сбыт продукции – все без проблем. Ну а там оставь необходимые крепкие какие-то помещения, небольшие деньги, зачистить, подчистить, оборудование выставить, если нужно, и использовать. То есть надо подойти по-хозяйски. И денег же лишних нет. Ты же не за свой счет модернизацию эту ведешь.