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«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?

15 июня 2021 10:54
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Новости Беларуси. Президент продолжает работу в Витебской области. 15 июня он посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. Здесь глава государства был летом 2018-го. Тогда он раскритиковал хозяйственную деятельность предприятия. Сегодня Александру Лукашенко доложили о положении дел и перспективах работы строящегося цеха. Как оказалось, его не успевают сдать в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?-1

Отметим, глава государства ставил задачи уже перед новым руководством предприятия. Во время посещения Президент принял решение назначить генеральным директором нынешнего исполняющего обязанности Максима Бакурова. Именно он теперь ответственный, в том числе и за строительство цеха убоя и переработки. 1 июля он уже должен был начать работать, но сроки сорваны в силу разных причин.

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?-4

Глава государства поручил губернатору и вице-премьеру ускорять процесс и контролировать проведение административных процедур, в частности по тендерам. Александр Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината. Так, Президент поинтересовался судьбой старых зданий на территории предприятия.

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?-7

Надо разумно подойти. Если у вас транспортный цех переходит туда, да, надо освободить эту часть.
– Навести порядок.
– Да, ну естественно. Надо навести порядок и подумать, что там строить. Но прежде всего подумать о том, эта территория нужна вам будет в перспективе или нет.

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?-10

– Мы уже определились, что необходимо, что нужно отдать городу.
– Что касается убойного, конечно, его надо аккуратненько отсечь и к зиме убрать оттуда. Или когда там у вас по плану. А оставить… От улицы – это же действующее у вас?

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?-13

– Да-да-да. АБК, колбасный и холодильники – там это действующее, да.
– Конфетку надо сделать. Детского питания цех хороший, как мне докладывали раньше. И сбыт продукции – все без проблем. Ну а там оставь необходимые крепкие какие-то помещения, небольшие деньги, зачистить, подчистить, оборудование выставить, если нужно, и использовать. То есть надо подойти по-хозяйски. И денег же лишних нет. Ты же не за свой счет модернизацию эту ведешь.

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?-16

– Ну конечно.
– Но деньги-то отдавать тебе придется.
– Абсолютно.
– Поэтому вот из этого будет исходить.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Максим Бакуров # Фотофакт

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