На какой очередной рекорд вышла Минская область? Рассказываем об успехах в АПК

Каких результатов уже удалось добиться сельхозпредприятиям Минской области и за счет чего регион сегодня задает темп всей отрасли? В материале Татьяны Волынчик. В Минской области животноводческая отрасль поэтапно выходит на новый уровень. Поставленный рекорд в 7 тысяч килограммов молока на одну корову – тому подтверждение. В регионе работают более 620 молочно-товарных комплексов и ферм. Только в 2025 году открыли 9 современных МТК. Новый объект на 800 голов возвели и в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда» в Клецком районе. Он начал работу в ноябре и уже позволил повысить качество молока и увеличить объемы производства.

Артем Рудко, директор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

Ввод данного комплекса в том числе позволяет выполнить поручение главы государства по уходу от привязного содержания. То есть в связи с вводом комплекса закрываем одну из молочно-товарных ферм старого образца. Дальше модернизация старого комплекса позволит закрыть еще одну ферму привязную, и все, у нас будет 100 % беспривязного содержания. Это задача, которая позволяет идти вперед, оптимизировать производство, сокращать расходы, увеличивать валовое производство, соответственно, увеличивать прибыль.

Строительство нового молочно-товарного комплекса велось с акцентом на качество, комфорт обеспечили работникам, животным – условия содержания. Два просторных зала оборудованы с учетом современных стандартов: поилки с подогревом, щетки-чесалки, а в доильном зале – профессиональная установка типа «параллель», рассчитанная на одновременное размещение 48 животных.

Виктор Петровец, бригадир производственной бригады МТК «Цепра 2» КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

Есть светоотражающий конек, вентиляционные шторы. В коньке стоят форточки. Форточки вытягивают излишнюю влагу, коровкам здесь комфортно и уютно. Для работников намного стало лучше, чище, условия бытовые совсем другие, имеются душевые кабины, современные раздевалки, комната приема пищи. Работники довольны, заработная плата очень хорошая. Хотелось бы побольше таких комплексов иметь в нашем хозяйстве. Но мы к этому будем стремиться.

Среднесуточный надой на новом комплексе уже превзошел плановые показатели – достигнута отметка в 30 тонн молока исключительно сорта «Экстра». Качество на строгом контроле. Для проверки перед отправлением на завод молоко поступает в специализированную лабораторию.

Елена Левшукова, главный зоотехник КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

Здесь у нас есть специализированная лаборатория, на которой мы берем анализы соматических клеток, жира, белка, наличие либо отсутствие антибиотиков. Ветеринарная служба у нас укомплектована полностью, здесь ветеринарный врач, который максимально облегчает работу.