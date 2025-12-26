Минское «Динамо» уступило СКА в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в домашнем поединке регулярного чемпионата КХЛ. Наши парни принимали СКА из Санкт-Петербурга, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

После впечатляющего 9-матчевого отрезка, во время которого «зубры» не уходили со льда без набранных очков, сегодня белорусский клуб постигла неудача. Гости активно вступили в борьбу и уже в первой 20-минутке обеспечили себе преимущество в две шайбы. Во втором периоде «армейцы» еще раз поразили ворота Зака Фукале. После перерыва «минчане» были полны решимости исправить ситуацию, а оппоненты начали допускать ошибки. На экваторе заключительной трети хозяева воспользовались численным превосходством, и после эффектной комбинации Сэм Энас уверенно отправил шайбу в сетку. За две минуты до финальной сирены тренерский штаб «Динамо» заменил голкипера на шестого полевого игрока, чем и воспользовались соперники. Итоговая победа осталась за СКА – 4:1.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мы перестали двигаться и совершили очень много ошибок в средней зоне. Дали сопернику в такую простоту заходить в зону, делать много вещей непозволительных.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящее воскресенье – также на домашнем льду «зубры» примут одноклубников из Москвы. А завершат год выездным поединком в Уфе против «Салавата Юлаева» 30 декабря.