Новости экономики за 18.06.2021

Об этом и не только в панораме делового мира с Натальей Надольской.

Новости Беларуси. Для чего Нацбанк запускает портал регистрации валютных договоров? Как изменится объем финансирования госпрограмм Банком развития? В каких целях сотрудники организаций используют интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ БАНКОМ РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧЕН

Банку развития увеличили лимиты кредитования государственных программ и мероприятий в 2021 году. Объем финансирования по решению Президента в плюсе на 55 миллионов рублей – всего 347 миллионов. В эту сумму входит модернизация юго-восточного региона Могилевской области.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на реконструкцию моста в Гродненской области. Также увеличено до 26 миллионов рублей финансирование реконструкции путепровода в Витебске. В результате общий объем кредитования госпрограмм и мероприятий увеличен до миллиарда 43 миллионов рублей.

В каких целях сотрудники организаций используют интернет? Исследование Белстат