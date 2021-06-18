Новости экономики за 18.06.2021
Новости Беларуси. Для чего Нацбанк запускает портал регистрации валютных договоров? Как изменится объем финансирования госпрограмм Банком развития? В каких целях сотрудники организаций используют интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом и не только в панораме делового мира с Натальей Надольской.
Валютный договор в Беларуси теперь можно зарегистрировать самому. Что для этого надо?
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ БАНКОМ РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧЕН
Банку развития увеличили лимиты кредитования государственных программ и мероприятий в 2021 году. Объем финансирования по решению Президента в плюсе на 55 миллионов рублей – всего 347 миллионов. В эту сумму входит модернизация юго-восточного региона Могилевской области.
Кроме того, дополнительные средства пойдут на реконструкцию моста в Гродненской области. Также увеличено до 26 миллионов рублей финансирование реконструкции путепровода в Витебске. В результате общий объем кредитования госпрограмм и мероприятий увеличен до миллиарда 43 миллионов рублей.
В каких целях сотрудники организаций используют интернет? Исследование Белстат
МАЗ ДЕРЖИТСЯ В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Минский автозавод уверенно держится в пятерке производителей грузовиков с лучшими продажами на российском рынке. В мае поставки выросли на 96 % к аналогичному периоду 2020 года – до 408 единиц. Этот показатель близок к уровню, который удерживает Mercedes-Benz.
Первенство в реализации техники на российском рынке традиционно удерживает КАМАЗ. По оценкам экспертов, высокая динамика продаж объясняется низкой базой 2020 года, когда действовали ограничительные меры в связи с пандемией.