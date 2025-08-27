Новости по тегу #Сергей Сидин

Вместе с вузами мы решаем, какие специальности нужны. Затем предлагаем бонусы, почему надо выбрать наше предприятие.
Представители международных организаций, бизнеса и общественности обсуждают стратегию развития Витебской области до 2040 года.
«Сейчас вольготное положение на рынке труда, когда спрос превышает в несколько раз предложение по некоторым остродефицитным профессиям. Очень расхолаживает наших работников».
Не всегда мы возьмем на работу человека с большим опытом вместо молодого. Мы работаем с молодежью, чтобы внести в наш опыт нотку новизны, авантюризма.
«Мы, безусловно, были убеждены в том, что мы возьмем этот Знак качества, потому что мы делаем нашими руками то, что отличает белорусов от всех остальных. Мы делаем льняные ткани».
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