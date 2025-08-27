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Новости по тегу #Сергей Сидин

Почему студенты-целевики интересны Оршанскому льнокомбинату – рассказал заместитель гендиректора
27 августа 2025 16:04

Почему студенты-целевики интересны Оршанскому льнокомбинату – рассказал заместитель гендиректора

В Орше проходит региональный форум по устойчивому развитию
15 августа 2025 13:51

В Орше проходит региональный форум по устойчивому развитию

Иностранные рабочие будут дисциплинировать наших – замгендиректора Оршанского льнокомбината
04 июня 2025 17:55

Иностранные рабочие будут дисциплинировать наших – замгендиректора Оршанского льнокомбината

Кого возьмут на работу, молодого или с большим опытом? Мнение замгендиректора Оршанского льнокомбината
19 марта 2025 17:40

Кого возьмут на работу, молодого или с большим опытом? Мнение замгендиректора Оршанского льнокомбината

Наш Знак качества стоит на очень прочном фундаменте – заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината
12 февраля 2025 17:49

Наш Знак качества стоит на очень прочном фундаменте – заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината

«Не может быть дешёвой». В чём ценность одежды изо льна?
20 марта 2024 19:59

«Не может быть дешёвой». В чём ценность одежды изо льна?

«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объёмы производства Оршанского льнокомбината?
20 марта 2024 19:55

«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объёмы производства Оршанского льнокомбината?

«Фирменный знак». Что стало символом обновлённого бренда продукции Оршанского льнокомбината?
20 марта 2024 19:53

«Фирменный знак». Что стало символом обновлённого бренда продукции Оршанского льнокомбината?

«Это всё ручная работа». «Белорусский шёлк» ждут в 40 странах мира – вот как ткут эксклюзивные изделия
08 августа 2023 17:34

«Это всё ручная работа». «Белорусский шёлк» ждут в 40 странах мира – вот как ткут эксклюзивные изделия

«Назначены судебные экспертизы». Поисковики обнаружили 63 места массового захоронения погибших на войне
14 ноября 2022 19:30

«Назначены судебные экспертизы». Поисковики обнаружили 63 места массового захоронения погибших на войне

«Это замечательное волокно». Как устроена работа на Оршанском льнокомбинате?
07 августа 2022 16:32

«Это замечательное волокно». Как устроена работа на Оршанском льнокомбинате?

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату
20 июня 2021 16:34

«Было полной неожиданностью». Что говорят работники фабрики, которую передали Оршанскому льнокомбинату