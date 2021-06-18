Прямой эфир

В каких целях сотрудники организаций используют интернет? Исследование Белстат

18 июня 2021 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белстат опросил более 8 тысяч организаций о том, для чего они используют интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте отправка и получение электронной почты – 98,8 % от числа организаций, использующих Сеть.

В каких целях сотрудники организаций используют интернет? Исследование Белстат-1

Затем позиции распределились следующим образом: банковские операции, представление налоговых деклараций, таможенных и других документов, получение сведений о необходимых товарах и их поставщиках, поиск информации о деятельности государственных органов и персонала, а также диалог в режиме реального времени.

# Интернет # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валютный договор в Беларуси теперь можно зарегистрировать самому. Что для этого надо?
18 июня 2021 15:12

Валютный договор в Беларуси теперь можно зарегистрировать самому. Что для этого надо?

Новости экономики за 17.06.2021
17 июня 2021 20:18

Новости экономики за 17.06.2021

Новый резидент «Великого Камня» займётся разработкой беспилотного транспорта
17 июня 2021 19:36

Новый резидент «Великого Камня» займётся разработкой беспилотного транспорта