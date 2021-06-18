В каких целях сотрудники организаций используют интернет? Исследование Белстат

Новости Беларуси. Белстат опросил более 8 тысяч организаций о том, для чего они используют интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте отправка и получение электронной почты – 98,8 % от числа организаций, использующих Сеть.