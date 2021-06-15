Александр Лукашенко во время рабочей поездки: «Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше»

Новости Беларуси. Подробности рабочей поездки Президента в Оршу 15 июня. Здесь глава государства посетил два предприятия, и на каждом состоялся не совсем простой разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно, потому, что, как это часто бывает в поездках по регионам, глава государства зашел туда, где его не ждали. Итак, на Оршанском мясоконсервном комбинате до сих пор не введен в строй новый цех. Оказалось, что предприятие уже долгое время работает без директора, и это во время, когда необходимо принимать важные управленческие решения. Александр Лукашенко потребовал лично ответить за невыполнение поручений.

Ждали 15 июня главу государства и на Оршанской фабрике художественных изделий. Будущее этого предприятия обсуждалось не так давно: были планы организовать здесь пошив обуви. Но Президент принял другое решение. Кто займется дальнейшим развитием фабрики и почему? Итоги рабочей поездки в материале Юлии Бешановой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К концу года как раз этой темой и займемся, если ты будешь работать к этому времени, или кто тут. Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше. Понимаешь, я же ни одному городу, ни одному региону столько внимания не уделяю, сколько Орше. Это даже как-то удивительно для других. У меня же Гродно, и Брест есть. Я уже вот сюда приехал, уже пописывают: а когда Президент на запад пожалует?

После разбирательств с бумагами, волокитой и безответственностью, в какой готовности цех Президент предпочел убедиться лично. Подробно осмотрел помещение, вникал во все нюансы и детали постройки. Главное требование – все сделать с хозяйским подходом. Разумно, рационально, чтобы больше не пришлось переделывать, да и работать было приятно.

– Грубо говоря, такие тяжелые работы, вот эти потолки, подвеска и прочее вроде бы готовы. Осталось выставить оборудование.

– Совершенно верно. И самое главное, чтобы оно работало совместно. Сейчас нельзя спешить, я к чему говорю, сейчас надо настолько состыковать, потому что разные фирмы.

– Но надо уже, чтобы он тебе потихоньку начал сдавать эти строительные объекты. Где-то мыл, чистил. Посмотри, у него эти вот балки металлические поперечные, смотри на стыках что у него творится. И везде. Надо все это зачищать, приводить это в порядок. Где красить, где… Надо наводить порядок, надо ставить людей. У тебя по моим данным не хватает здесь строителей. Надо, чтобы председатель исполкома где-то, на какие-то работы помог привлечь.