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Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку

26 декабря 2025 17:05
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Большие выходные в Беларуси проходят в формате активного семейного отдыха. По всей стране подготовлены десятки новогодних мероприятий, и особой популярностью в эти дни пользуются резиденции Деда Мороза и агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-2

Здесь делают ставку на атмосферу загородного уюта: национальная кухня, народные игры, мини-зоопарки и, конечно, праздничные мастер-классы и театрализованные представления.

Так, в одном из агротуристических комплексов под Гродно для гостей устроили настоящую новогоднюю сказку для всей семьи с возможностью загадать заветное желание верхом на символе наступающего года, лошади.

Не упустила эту возможность и наша коллега Галина Буро.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-4

Новогоднее приключение на свежем воздухе с особой атмосферой XVIII века. Большие выходные в агротуристическом комплексе под Гродно расписаны для групп. Каждый день волшебное представление для всей семьи – на маршруте в полкилометра детей и взрослых ждали игры, танцы и, конечно, встреча с главными зимними волшебниками.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-6

Дмитрий Габрукевич, житель Гродно:
Очень интересно, еще бы снежок добавили, было бы вообще отлично. А так хорошее настроение, отлично, хорошо придумали, так что всем советуем – приходите. Дети счастливы.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-8

Андрей Мацулевич, житель Гродно:
Рождество – праздник для всех самый главный. Все хорошо, все красиво, ходим, гуляем, отдыхаем, малышня веселится.

В большие выходные по всей стране организованы сотни мероприятий. Скучать не придется. Хит у туристов – агроусадьбы и резиденции Деда Мороза. В Коробчицах – два в одном. Одновременно приехали туристические группы из Гродненской, Минской и Брестской областей. Увлекательное путешествие запомнят надолго.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-10

Даниил Буракевич, житель Белоозерска:
Интересно очень. Мы ехали в торговой центр, развлекались, покупали, друг другу подарили подарки на Новый год.

Главные герои дня – грациозные символы наступающего года – лошади.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-12

В агроусадьбе содержат 30 лошадей разных пород. Можно не только увидеть, но прокатиться верхом и загадать желание на 2026 год – достаточно лишь погладить скакуна. Организаторы уверяют: исполнится.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-14

– Впечатления очень большие, лошадь такая хорошая, очень интересно кататься.
Желание загадала новогоднее?
Да.

Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку-16

В агротуристическом комплексе отмечают: поток отдыхающих в новогодние праздники ежегодно возрастает. С января ждут большой наплыв россиян – у них начнутся так называемые каникулы. Традиционно приезжают китайцы, а в последнее время – индийцы, была даже группа из Англии. Белорусскую зимнюю сказку туристам обещают. Со снегом или без – неважно. В этом сезоне здесь появились гостевые домики, атмосферу добавляет мини-зоопарк, множество фотозон и активностей по всему участку, а также большая анимационная программа. К тому же агроусадьба засияла тысячами огней.

Подробнее смотрите в видео.

# Новый год # Отдых # Праздники

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