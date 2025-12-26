Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку
Большие выходные в Беларуси проходят в формате активного семейного отдыха. По всей стране подготовлены десятки новогодних мероприятий, и особой популярностью в эти дни пользуются резиденции Деда Мороза и агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь делают ставку на атмосферу загородного уюта: национальная кухня, народные игры, мини-зоопарки и, конечно, праздничные мастер-классы и театрализованные представления.
Так, в одном из агротуристических комплексов под Гродно для гостей устроили настоящую новогоднюю сказку для всей семьи с возможностью загадать заветное желание верхом на символе наступающего года, лошади.
Не упустила эту возможность и наша коллега Галина Буро.
Новогоднее приключение на свежем воздухе с особой атмосферой XVIII века. Большие выходные в агротуристическом комплексе под Гродно расписаны для групп. Каждый день волшебное представление для всей семьи – на маршруте в полкилометра детей и взрослых ждали игры, танцы и, конечно, встреча с главными зимними волшебниками.
Дмитрий Габрукевич, житель Гродно:
Очень интересно, еще бы снежок добавили, было бы вообще отлично. А так хорошее настроение, отлично, хорошо придумали, так что всем советуем – приходите. Дети счастливы.
Андрей Мацулевич, житель Гродно:
Рождество – праздник для всех самый главный. Все хорошо, все красиво, ходим, гуляем, отдыхаем, малышня веселится.
В большие выходные по всей стране организованы сотни мероприятий. Скучать не придется. Хит у туристов – агроусадьбы и резиденции Деда Мороза. В Коробчицах – два в одном. Одновременно приехали туристические группы из Гродненской, Минской и Брестской областей. Увлекательное путешествие запомнят надолго.
Даниил Буракевич, житель Белоозерска:
Интересно очень. Мы ехали в торговой центр, развлекались, покупали, друг другу подарили подарки на Новый год.
Главные герои дня – грациозные символы наступающего года – лошади.
В агроусадьбе содержат 30 лошадей разных пород. Можно не только увидеть, но прокатиться верхом и загадать желание на 2026 год – достаточно лишь погладить скакуна. Организаторы уверяют: исполнится.
– Впечатления очень большие, лошадь такая хорошая, очень интересно кататься.
– Желание загадала новогоднее?
– Да.
В агротуристическом комплексе отмечают: поток отдыхающих в новогодние праздники ежегодно возрастает. С января ждут большой наплыв россиян – у них начнутся так называемые каникулы. Традиционно приезжают китайцы, а в последнее время – индийцы, была даже группа из Англии. Белорусскую зимнюю сказку туристам обещают. Со снегом или без – неважно. В этом сезоне здесь появились гостевые домики, атмосферу добавляет мини-зоопарк, множество фотозон и активностей по всему участку, а также большая анимационная программа. К тому же агроусадьба засияла тысячами огней.
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