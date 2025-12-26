Загадать желание верхом на лошади – агротуристический комплекс под Гродно устроил настоящую сказку

Большие выходные в Беларуси проходят в формате активного семейного отдыха. По всей стране подготовлены десятки новогодних мероприятий, и особой популярностью в эти дни пользуются резиденции Деда Мороза и агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь делают ставку на атмосферу загородного уюта: национальная кухня, народные игры, мини-зоопарки и, конечно, праздничные мастер-классы и театрализованные представления. Так, в одном из агротуристических комплексов под Гродно для гостей устроили настоящую новогоднюю сказку для всей семьи с возможностью загадать заветное желание верхом на символе наступающего года, лошади. Не упустила эту возможность и наша коллега Галина Буро.

Новогоднее приключение на свежем воздухе с особой атмосферой XVIII века. Большие выходные в агротуристическом комплексе под Гродно расписаны для групп. Каждый день волшебное представление для всей семьи – на маршруте в полкилометра детей и взрослых ждали игры, танцы и, конечно, встреча с главными зимними волшебниками.

Дмитрий Габрукевич, житель Гродно:

Очень интересно, еще бы снежок добавили, было бы вообще отлично. А так хорошее настроение, отлично, хорошо придумали, так что всем советуем – приходите. Дети счастливы.

Андрей Мацулевич, житель Гродно:

Рождество – праздник для всех самый главный. Все хорошо, все красиво, ходим, гуляем, отдыхаем, малышня веселится. В большие выходные по всей стране организованы сотни мероприятий. Скучать не придется. Хит у туристов – агроусадьбы и резиденции Деда Мороза. В Коробчицах – два в одном. Одновременно приехали туристические группы из Гродненской, Минской и Брестской областей. Увлекательное путешествие запомнят надолго.

Даниил Буракевич, житель Белоозерска:

Интересно очень. Мы ехали в торговой центр, развлекались, покупали, друг другу подарили подарки на Новый год. Главные герои дня – грациозные символы наступающего года – лошади.

В агроусадьбе содержат 30 лошадей разных пород. Можно не только увидеть, но прокатиться верхом и загадать желание на 2026 год – достаточно лишь погладить скакуна. Организаторы уверяют: исполнится.

– Впечатления очень большие, лошадь такая хорошая, очень интересно кататься.

– Желание загадала новогоднее?

– Да.