«Эти результаты нас очень удовлетворяют». Первый заместитель министра о том, что сейчас происходит с экономикой Беларуси

Работа белорусской экономики в условиях санкционного прессинга: как менеджменту в пандемийный год пришлось выйти из зоны комфорта и какие новые возможности у нас открываются на бездонном китайском рынке. Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с первым заместителем министра экономики Юрием Чеботарем. Игорь Позняк, СТВ:

Слово «санкции» – одно из самых популярных, что ли, в интернет-запросах. Вы часто используете в своей повседневной жизни в нынешних обстоятельствах вот эту формулировку? И насколько для вас это неожиданность? Мне кажется, мы это проходили уже не раз. «Экономика прирастает. Плюс еще 0,6 пункта к прошлому периоду – 103,1 в целом за пять месяцев»

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Вопрос по санкциям актуален. В нашей работе при разработке соответствующих оценок работы экономики, прогнозов и так далее направление санкционное существенное влияние сегодня не оказывает. Мы видим (появились недавно данные по пяти месяцам) – экономика прирастает. Плюс еще 0,6 пункта к прошлому периоду – 103,1 в целом за пять месяцев. В принципе, эти результаты нас очень удовлетворяют. Игорь Позняк:

Есть какие-то механизмы, как в народе говорят, соломку себе подстелить? У вас есть какие-то рычаги, чтобы подготовиться к какому-то не совсем благоприятному сценарию, не совсем адекватной реакции Запада по поводу тех же санкций? Юрий Чеботарь:

Мы смотрим на различные сценарии и как эти сценарии (или условия внешние) могут сказаться на работе конкретных отраслей в зависимости от факторной модели, которая, возможно, сложится. И как раз такие факторные модели мы просчитываем, смотрим, какие меры, какие возможности есть у наших отраслей, чтобы реагировать на такие вызовы. Соответствующие группы в правительстве работают над этой темой и, по крайней мере, мы знаем, как действовать при наступлении определенных обстоятельств, которые могут случиться. «Больше электровооруженность – значит, используются современные технологии»

Игорь Позняк:

Громкая и, пожалуй, самая главная премьера 2021 года – Белорусская атомная станция. Буквально на днях запустили в промышленную эксплуатацию. Как это меняет весь уклад экономики, за которую вы отвечаете, и вообще нашей жизни? Юрий Чеботарь:

Мы планировали и знали, как будет использоваться электроэнергия этой атомной станции, и понимаем, что сейчас электрификация как таковая... Во многих странах есть такой показатель – электровооруженность. Это характеризует потребление электричества в промышленности или на население, на человека. Больше электровооруженность – значит, используются современные технологии. Что потребляет электричество? Роботы, компонентная современная база, электромобили. Поэтому конечно, с вводом атомной станции у нас появляются широкие возможности по развитию уже новых отраслей. Я бы назвал три урока пандемийного года, три направления Игорь Позняк:

Пандемийный год. Сложно сказать, что он закончился, в Москве, говорят, опять лавинообразный рост коронавируса, у нас ситуация, к счастью, пока стабильна. Какие уроки вы в экономике извлекли из этого совершенно неожиданного, совершенно нового, совершенно необычного вызова для экономики в том числе? Из зоны комфорта точно пришлось выйти и менеджменту, и производителям. Юрий Чеботарь:

Конечно. Прошлый год действительно был уникальный, мы вышли из этой зоны комфорта. Но те уроки, о которых вы говорите, мы извлекли, уже понимаем. Для нас сегодня действия, которые надо предпринять в случае возможного ухудшения, понятны. Тем не менее я бы назвал три урока, три направления. Во-первых, мы не закрывали производство, не закрывали наши компании. Время показало, что решение нашей страны, может, где-то уникальное, показало свою эффективность. Игорь Позняк:

Хотя многие страны совершили эту стратегическую ошибку.

Юрий Чеботарь:

Да. Наверное, смотря теперь на нас, они видят, как правильно мы поступили. Потому что сегодняшние социальные риски, которые испытывают страны, которые закрывались и надолго закрывались (в том числе и в Европе), испытывают проблемы, связанные с занятостью населения, с потреблением, особенно в услужной части экономики. Это все формирует риски дальнейшего развития. Мы, наверное, с ними справились. Второй урок – то, что мы нашу экономику развивали по многим направлениям. Сейчас популярно, особенно в европейской части нашего континента, развитие сферы услуг. Да, это такая сфера. Многие производства были перенесены, вынесены в другие страны. Игорь Позняк:

Показатель зрелости общества, зрелости экономики. Юрий Чеботарь:

Но, как оказалось, в пандемийный период сфера услуг просела существенно и больше всех. Буквально не за что было жить. У нас было все по разным направлениям развито, и особенно промышленность, мы смогли (да, сфера услуг просела существенно) благодаря промышленности и сельскому хозяйству сбалансировать экономику в прошлом году и не допустить существенного снижения. Третий урок, о котором стоило бы говорить, наверное, его весь мир выучил – это то, что надо переходить на другие бизнес-модели. Наверное, все компании с этим столкнулись, поняли: цифровизация, онлайн-режим, другие продажи, бизнес-модели. Это повышает конкурентоспособность. У нас таких возможностей с учетом того, что мы не закрывались, наверное, было больше. Мы рассчитываем на около 5 миллиардов экспорта товаров и услуг в Китай

Игорь Позняк:

Сейчас во всем мире говорят о невероятно растущей роли Китая. К счастью, ту самую растущую роль вовремя заметила Беларусь, вовремя заметил наш Президент и вовремя мы сделали ставку на этот колоссальный рынок. С учетом нынешних обстоятельств, с учетом санкций, с учетом этой всевозрастающей роли как это направление вам видится сейчас? Юрий Чеботарь:

Китай действительно приоритетное внешнеэкономическое направление. Игорь Позняк:

Не сбрасывая со счетов традиционную Россию. Юрий Чеботарь:

Конечно. Очень большой рынок, который интересен по многим товарным позициям. Мы сегодня анализируем, что же можно предложить еще нашим китайским друзьям, чтобы увеличить экспорт в эту страну. Надо отметить, что в прошлый пандемийный год экспорт товаров и услуг в Китай составил больше 1 миллиарда долларов США. Сегодня экспорт вырос уже в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Продается много позиций, особенно увеличилась продажа продуктов питания. Игорь Позняк:

Нужно отметить, что китайцы очень переборчивые. Те же французы 13 лет ожидали допуска на рынок пищевой продукции. Мы за несколько лет это сделали. Юрий Чеботарь:

Да. Сегодня допуск на китайский рынок имеют более сотни наших компаний, это приличный пул, чтобы осваивать рынок. Можно сказать, что прирастает существенно, мы видим динамику, продукция деревообработки. Сегодня мы ставим в том числе задачу увеличения экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, то есть с конечной переработкой. Это, я думаю, создаст нам хороший задел, чтобы смотреть и по другим позициям. Нефтехимия – видим потенциал. Как я сказал, 1 миллиард долларов в прошлом году. Потенциально мы рассчитываем – этот рынок для нас где-то около 5 миллиардов. Ну, это на перспективу работать нашим компаниям. Готовим вместе с Китаем соответствующие соглашения о зоне свободной торговли услугами и инвестициях