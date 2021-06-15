«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Оршанская фабрика художественных изделий создана в 1935 году для развития народных промыслов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь до сих пор шьют столовое и постельное белье, рабочую и верхнюю одежду, плетут кружева и вышивают белорусский орнамент.

Но все это точечно, малоэффективно и далеко за рамками понятия «прибыльно». Хорошие времена для вышивальщиц и швей, вспоминают в коллективе, прошли 10-15 лет назад. Президент на Оршанской фабрике художественных изделий: «Повыгоняешь отсюда всех начальников, кого сочтёшь нужным»

Елена Курьян, вышивальщица автоматной вышивки Оршанской фабрики художественных изделий:

Было два потока. Даже не два, а четыре потока, и две смены вышивки. И это все пользовалось спросом. Вышивали постельное белье, очень много было вышивки. На складах ничего не залеживалось. Инвестиции нужны фабрике, потому что у нас очень маленький коллектив остался. Поэтому сами мы, своими силами, не справимся.

Глава государства определил фабрике четкие сроки, чтобы стать полноценной частью комбината-куратора. Александр Лукашенко на фабрике в Орше: «Почему я это решение принимаю – мы отвратительно работаем с льном»