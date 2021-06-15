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«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко

15 июня 2021 21:00
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Новости Беларуси. Оршанская фабрика художественных изделий создана в 1935 году для развития народных промыслов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко-1

Здесь до сих пор шьют столовое и постельное белье, рабочую и верхнюю одежду, плетут кружева и вышивают белорусский орнамент.

«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко-4

Но все это точечно, малоэффективно и далеко за рамками понятия «прибыльно». Хорошие времена для вышивальщиц и швей, вспоминают в коллективе, прошли 10-15 лет назад.

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«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко-7

Елена Курьян, вышивальщица автоматной вышивки Оршанской фабрики художественных изделий:
Было два потока. Даже не два, а четыре потока, и две смены вышивки. И это все пользовалось спросом. Вышивали постельное белье, очень много было вышивки. На складах ничего не залеживалось. Инвестиции нужны фабрике, потому что у нас очень маленький коллектив остался. Поэтому сами мы, своими силами, не справимся.

«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко-10

Глава государства определил фабрике четкие сроки, чтобы стать полноценной частью комбината-куратора.

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«Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С зарплатой разбирайтесь. Коллективу передай, что мы их теребить не будем. К концу года здесь более-менее зарплата будет нормальная. Ну, я не говорю даже, как работать. Люди у нас работящие – давай работу, они будут работать. Но надо заплатить.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Елена Курьян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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