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Для всей семьи! Православный фестиваль «Радость» продлится в Минске по 6 января

26 декабря 2025 17:35
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О том, как в столице появляется особое рождественское настроение, напоминает фестиваль «Радость», который 26 декабря открылся в духовно-просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря в Минске. Он уже много лет объединяет духовное слово, творчество и дела милосердия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе встречи со священнослужителями, выступления детских театров, рождественские кинопоказы и события для всей семьи.

О том, чем живет рождественская столица – материал Виктории Маркевич.

Для всей семьи! Православный фестиваль «Радость» продлится в Минске по 6 января-2

Почувствовать атмосферу волшебства, задуматься о духовном, а еще с пользой провести время всей семьей. Все это «Радость». Такое название получил рождественский православный фестиваль, который открылся в Минске. По доброй традиции в эти наполненные особым настроением дни именно он становится местом притяжения всех верующих.

Для всей семьи! Православный фестиваль «Радость» продлится в Минске по 6 января-4

Александр Швец, житель Минска:
Мы с женой каждый год всей семьей приезжаем на этот фестиваль. Нам очень нравится, много позитива. 

Для всей семьи! Православный фестиваль «Радость» продлится в Минске по 6 января-6

Иерей Родион Альховик, клирик Свято-Елисаветинского монастыря:
Это радостный семейный праздник, где хотелось бы ребенку увидеть красоту и почувствовать атмосферу праздника. 

Для всей семьи! Православный фестиваль «Радость» продлится в Минске по 6 января-8

Фестиваль «Радость» уже прочно закрепился в календаре главных зимних событий. За 8 лет он стал по-настоящему семейным. Самые юные гости отправляются в настоящее зимнее путешествие: для них организованы увлекательные интерактивы, мастер-классы и театральные постановки, где особое место занимает белорусская батлейка, живая традиция, ставшая добрым обычаем рождественских вечеров. А для взрослых фестиваль раскрывает двери к тихим, но глубоким встречам. Наполненные теплом и мудростью беседы со священнослужителями помогают обрести духовную опору, найти новые смыслы и ответы на самые сложные вопросы.

Далее смотрите в видео.

# Православные в Беларуси # Фестиваль # Религия

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