Для всей семьи! Православный фестиваль «Радость» продлится в Минске по 6 января

О том, как в столице появляется особое рождественское настроение, напоминает фестиваль «Радость», который 26 декабря открылся в духовно-просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря в Минске. Он уже много лет объединяет духовное слово, творчество и дела милосердия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе встречи со священнослужителями, выступления детских театров, рождественские кинопоказы и события для всей семьи. О том, чем живет рождественская столица – материал Виктории Маркевич.

Почувствовать атмосферу волшебства, задуматься о духовном, а еще с пользой провести время всей семьей. Все это «Радость». Такое название получил рождественский православный фестиваль, который открылся в Минске. По доброй традиции в эти наполненные особым настроением дни именно он становится местом притяжения всех верующих.

Александр Швец, житель Минска:

Мы с женой каждый год всей семьей приезжаем на этот фестиваль. Нам очень нравится, много позитива.

Иерей Родион Альховик, клирик Свято-Елисаветинского монастыря:

Это радостный семейный праздник, где хотелось бы ребенку увидеть красоту и почувствовать атмосферу праздника.