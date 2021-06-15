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«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?

15 июня 2021 22:29
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Новости Беларуси. Оршанский мясоконсервный комбинат – детище первых советских пятилеток. В Великую Отечественную войну был полностью разрушен. Но уже в 1945-м после восстановления дал первую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?-1

– Это что? 
– Новое полностью здание, цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота. 
– Откуда начинается? 
– Вот это все здание – это есть единый проект. Начинается по правую сторону, я могу на схеме подсказать более предметно.

«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?-3

– Хорошо, где площадка отстоя, где непосредственно пункт убоя? 
– Да, все расскажу. 
– Здесь где? Схема, понятно. 
– Все здесь находится.

«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?-5

Сегодня предприятие – основной производитель консервной продукции в стране. Лидерские позиции и по мясному детскому питанию. Продукты распробовали и за рубежом, но, чтобы расширить рынки, без модернизации убойного цеха не обойтись. Старый не обновлялся еще с советских времен.

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«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?-7

Новый цех для района стратегический. По сути, под одной крышей разместятся сразу два мини-завода, где на входе – крупный рогатый скот и свиньи, на выходе – готовые полуфабрикаты. Предприятие станет первым в нашей стране, где будут полностью разделены сырьевые потоки, начиная от раздельного убоя свиней и КРС, заканчивая раздельными холодильниками, обвалочными и въездом транспорта.

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Это даст возможность расширить рынки сбыта – реализовывать продукцию в Китай, некоторые арабские страны. Цех проектировался с учетом производства продукции по стандарту «Халяль» – предусмотрена даже молельная комната.

«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?-9

– Все для КРС отдельно, для свиней все отдельно. Особенно Китай предъявляет к этому, они очень жестко. Они говорят, если геном найдут – не возьмут. 
– Я знаю. 
– Поэтому здесь мы учли и этот момент.

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# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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