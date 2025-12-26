Ввод АЭС, строительство и реконструкция 12700 км сетей – Андрей Шершень о достижениях белорусской энергетики

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Какие достижения компании «Белэнерго» за последний год вы бы отметили особенно? И как бы вы в целом охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию белорусской энергетики?

О настоящем и будущем белорусской энергетики, приоритетных задачах отрасли и комфорте потребителя поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Андрей Шершень, депутат Минского городского Совета депутатов:

Белорусская энергосистема в целом – это огромный промышленно-производственный комплекс. Установленная мощность всех генерирующих источников Республики Беларусь составляет больше 13,5 мегаватт. Из них непосредственно белорусская энергосистема, энергоисточники, входящие в состав ГПО «Белэнерго», составляет порядка 12,2 мегаватт.

Но если говорить про этот год, год достаточно интересный. Он интересен тем, что много мероприятий было, соответственно, много было реализованных идей, много было реализовано планов. Электропотребление в этом году планируется на уровне 43 миллиардов киловатт-часов. Соответственно, если говорить о прошлом годе, то это практически аналогичная выработка и использование электрической энергии.

Пятилетку заканчиваем с достаточно серьезными показателями. На сегодня больше 139 подстанций было реконструировано за пятилетку. Соответственно, более 12 700 километров сетей было построено либо реконструировано.