Ввод АЭС, строительство и реконструкция 12700 км сетей – Андрей Шершень о достижениях белорусской энергетики
О настоящем и будущем белорусской энергетики, приоритетных задачах отрасли и комфорте потребителя поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Андрей Шершень, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие достижения компании «Белэнерго» за последний год вы бы отметили особенно? И как бы вы в целом охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию белорусской энергетики?
Андрей Шершень, депутат Минского городского Совета депутатов:
Белорусская энергосистема в целом – это огромный промышленно-производственный комплекс. Установленная мощность всех генерирующих источников Республики Беларусь составляет больше 13,5 мегаватт. Из них непосредственно белорусская энергосистема, энергоисточники, входящие в состав ГПО «Белэнерго», составляет порядка 12,2 мегаватт.
Но если говорить про этот год, год достаточно интересный. Он интересен тем, что много мероприятий было, соответственно, много было реализованных идей, много было реализовано планов. Электропотребление в этом году планируется на уровне 43 миллиардов киловатт-часов. Соответственно, если говорить о прошлом годе, то это практически аналогичная выработка и использование электрической энергии.
Пятилетку заканчиваем с достаточно серьезными показателями. На сегодня больше 139 подстанций было реконструировано за пятилетку. Соответственно, более 12 700 километров сетей было построено либо реконструировано.
Андрей Шершень:
В целом инвестиции составили более 3 %, что соответствовало плану. Были заменены индукционные приборы учета, закончили мы программу. Потом их объединили в этом году в системы АСКУЭ, что доставляет удовольствие и удобство для наших потребителей.
Далее стоят амбициозные задачи на следующую пятилетку, которые будут определены в нашей программе «Устойчивая энергетика и энергоэффективность». Но в целом энергосистема работает слаженно, устойчиво. Безусловно, за последние пять лет это ввод атомной станции, про которую всегда в последнее время часто упоминается. В остальном весь технологический комплекс нашей энергосистемы также модернизируется, внедряется современное оборудование, современные идеи. Мы продолжаем дальше развиваться.
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