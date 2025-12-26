80 мирных лет! Участник ВОВ из Бреста – о белорусском мире, который бесценен

2025-й год ознаменован 80-летием Великой Победы. Беларусь масштабно и широко отпраздновала юбилейную дату. Но самое ценное для современников – возможность поговорить с живыми свидетелями – участниками Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Григорьев – воплощение партизанского духа страны. 13-летним мальчишкой присоединился к лесным братьям еще в самом начале Великой Отечественной войны. Его жизненный путь отражает борьбу за мир и годы восстановления Беларуси.