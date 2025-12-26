80 мирных лет! Участник ВОВ из Бреста – о белорусском мире, который бесценен
2025-й год ознаменован 80-летием Великой Победы. Беларусь масштабно и широко отпраздновала юбилейную дату. Но самое ценное для современников – возможность поговорить с живыми свидетелями – участниками Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Григорьев – воплощение партизанского духа страны. 13-летним мальчишкой присоединился к лесным братьям еще в самом начале Великой Отечественной войны. Его жизненный путь отражает борьбу за мир и годы восстановления Беларуси.
Из первых уст – материал Кристины Протосовицкой.
Судьба, не иначе. Александр Григорьев празднует каждый новый год своей жизни 3 июля – день рождения в День Независимости Беларуси. Уроженец Смоленщины встретил Великую Отечественную, когда едва исполнилось 13. Бойкий мальчишка Саня Григорьев несколько раз оказывался на волоске от смерти. В первые месяцы войны ушел в лес к партизанам, вместе с такими же подростками был связным. Юные парнишки передавали информацию и всегда выжидали лучший момент для диверсии.
Александр Григорьев, участник Великой Отечественной войны:
Мы настолько были настроены воинственно, ребята моего возраста, старше на год-два: Победа будет! Когда пришла эта махина – гул, самолеты, танки, техника, солдаты бегут с винтовками. Мужики шли на фронт. Все воевали. Лозунг – воевал весь народ.
Страна-партизанка – именно так называют Беларусь, на территории которой развернулось масштабное народное сопротивление. Первые партизанские отряды и подпольные группы появились уже в июле 1941-го. Всего действовало 1255 партизанских отрядов, через них прошли 374 тысячи человек. В 1944-м народные мстители контролировали примерно 60 % территории страны. Победный май, который мы отпраздновали в этом году в 80-й раз, приближали преданные своей земле люди. Александр Григорьев успел поработать и в тылу – на военном предприятии, и трактористом в полях – именно там и застал радостную весть.
Александр Григорьев:
Едет встречная машина, все: «Победа! Победа!» Плачут люди, обнимаются.
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