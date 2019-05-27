Экскурсии по цехам и катание на тракторе. День открытых дверей прошёл на Оршанском инструментальном заводе

Новости Беларуси. Прокатиться на тракторе, познакомиться с производством и даже устроиться на работу. Всё это можно на 10 предприятиях холдинга МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они распахнули свои проходные для посетителей. Среди них и Оршанский инструментальный завод, который стал частью холдинга несколько месяцев назад.

Леонид Ризой на завод пришел еще до его открытия. 45 лет – на одном месте. От инженера-технолога до заместителя директора. Уже давно мог быть на пенсии, но по-прежнему верен родному предприятию.

Леонид Ризой, ведущий инженер производственной службы Оршанского инструментального завода:

Конечно, я переживаю лично за судьбу завода. Я бы хотел, чтобы у людей всегда была загрузка, всегда работа, чтобы мы выпускали больше продукции.

Буквально три года назад Оршанский инструментальный оказался на грани банкротства: резко упали объемы. Весной 2017-го на высшем уровне было принято решение поддержать завод.

А три месяца назад завод передали под крыло МТЗ – гиганта отечественного машиностроения. Сейчас на предприятии реализуют инвестпроект в 40 млн рублей.

Виталий Манкевич, директор Оршанского инструментального завода:

Разработаны три бизнес-плана, которые прошли согласование. Это создание многофункционального сервисного центра по ремонту тракторов, изготовление гидроподъемников.

Виталий Вовк, помощник Президента - инспектор по Витебской области:

Чтоб развивалась промышленность, нужен инструмент, в частности, машиностроение. Чтобы получить качественный инструмент, нужно новое современное производство.

Орша должна стать крупным промышленным центром Беларуси. Экономический потенциал у региона немалый. Здесь отличные возможности для логистики, созданы беспрецедентные условия для бизнеса. И развитие инструментального завода – лишь одна из составляющих предстоящих перемен в Оршанском районе.