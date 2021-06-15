Александр Лукашенко на фабрике в Орше: «Почему я это решение принимаю – мы отвратительно работаем с льном»

Новости Беларуси. 15 июня решалась судьба Оршанской фабрики художественных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Инвестиции нужны». Вот что говорит вышивальщица с оршанской фабрики, на которую приехал Александр Лукашенко Профессиональные швеи – востребованный «лот» на рынке труда. Купить бесперспективное предприятие и организовать на его базе новое производство – вполне себе бизнес-вариант. Предложение запустить здесь линию по выпуску обуви выдвинула компания «Белвест». Но идею местных управленцев продать фабрику и потерять не только кадры, но и готовый резерв для местных текстильщиков, Президент не поддержал.

– Что ты мне в красивую форму облекаешь это все? Речь идет о продаже этого предприятия, поскольку то, что оно выпускает, как до меня довели, – это никому не надо.

– То, что мы производим здесь – это товары художественного промысла. Это производится на многих наших фабриках. – Да. А вам баба з возу – коню легче, отдали и все. Знаете, что у нас самый большой дефицит сегодня швей? Вот сейчас мы перейдем к Суманееву, и там ваши швеи не нужны будут как швеи. Я почему пригласил льнокомбината представителя. Эта фабрика лежит в плоскости ваших интересов. Вы могли бы ее загрузить с будущего года, они могли бы производить то, что надо. Ну а мне как главе государства чего от вас не хватает – больше надо нам производить льняных изделий, больше. Это наше, понимаете? Это наше, родное.

Прежде чем отдать фабрики в руки местного льнокомбината, Александр Лукашенко лично изучил обстановку на предприятии. Президент заглянул в производственные цеха и посмотрел, как и где хранится сырье. Президент на Оршанской фабрике художественных изделий: «Повыгоняешь отсюда всех начальников, кого сочтёшь нужным» Закупить недостающее оборудование – не проблема. Но, судя по увиденному, перед шагом «в счастливое будущее» руководству фабрики придется наводить на объекте полный порядок. Пошив льняных изделий – капризный процесс, работать спустя рукава не получится. Глава государства определил фабрике четкие сроки, чтобы стать полноценной частью комбината-куратора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фабрика с 1 августа поступает в распоряжение льнокомбината, передай директору. Головой отвечает за это директор льнокомбината и председатель райисполкома. К концу года фабрика должна иметь презентабельный вид, чтобы люди в нормальных условиях работали. Главная проблема, почему я это решение принимаю, – мы отвратительно работаем со льном. Мы делаем прекрасные ткани, изделия из тканей умеем отшивать, и в магазинах ваших хорошее продаем. Но мало. Надо агрессивнее работать. 1 августа это ваше предприятие. Вот июнь-июль – это переходный период, когда он приводит в порядок и передаем вам. И вы думаете уже, как, что, где, а швеи здесь должны быть. Ну и посмотрим.