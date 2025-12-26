Неглюбские рушники покорили мир! Визитная карточка Беларуси попала в список ЮНЕСКО

Как нитями мастера соединяют прошлое и будущее, сохраняя живую традицию на международном уровне, в сюжете Анны Корольчук.

И каждый рушник уникален. Узоры, до 25 оттенков, можно «читать», словно книгу, а техника и символика передаются из поколения в поколение. Для местных мастеров рушник – не только изделие, но и оберег, часть истории и души белорусской деревни.

Это настоящая жемчужина народного искусства – ткачество, которое сохраняет традиции с 17 века. Каждое полотно несет свои узоры, зашифрованные пожелания добра, любви и здоровья.

Беларусь получила международное признание уникального культурного явления. Неглюбские рушники внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальное явление белорусской народной культуры, которое сохранило архаичные черты и сложную символику. Неглюбская текстильная традиция сформировалась еще в XVII веке и до сих пор живет благодаря рукам трудолюбивых мастериц.

Елена Демчихина, народный мастер Беларуси:

Особенность неглюбского ткачества в том, что мы ткем их наизнанку.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сколько времени на рушник уходит?

Елена Демчихина:

Все зависит от размера, от сложности узора. Самый простой мы можем за два дня выткать. Сложный можем месяц-два делать.

У неглюбских ткачих путь к ремеслу начинался одинаково – перенимали навыки у старших женщин дома. Свой станок был практически в каждой семье. Сегодня этим редким искусством владеют лишь три народных мастера Беларуси.