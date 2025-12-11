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Новости по тегу #Валерий Голубовский

«Выгрызали победу зубами!» Белорусы привезли золото с чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге
11 декабря 2025 08:35

«Выгрызали победу зубами!» Белорусы привезли золото с чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

Система профессионального образования Беларуси отмечает 85 лет со дня основания
02 октября 2025 17:15

Система профессионального образования Беларуси отмечает 85 лет со дня основания

В топе медобразование. Узнали у ректора РИПО, какие специальности выбирали абитуриенты колледжей
02 октября 2025 13:15

В топе медобразование. Узнали у ректора РИПО, какие специальности выбирали абитуриенты колледжей

В Минске наградили победителей республиканского конкурса ProfSkills Belarus 2025
26 мая 2025 19:03

В Минске наградили победителей республиканского конкурса ProfSkills Belarus 2025

«Рабочие руки – это устойчивое будущее» – ректор РИПО о престиже среднего специального образования
31 января 2025 13:48

«Рабочие руки – это устойчивое будущее» – ректор РИПО о престиже среднего специального образования

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования
29 апреля 2024 17:03

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования

«Активность наблюдается у абитуриентов на новые специальности». Беларусь готовится к вступительной кампании 2022
13 мая 2022 07:18

«Активность наблюдается у абитуриентов на новые специальности». Беларусь готовится к вступительной кампании 2022

Мерчендайзеры, кондитеры, мехатроники и будущие IT-специалисты. Кто участвовал в WorldSkills Belarus
20 сентября 2020 18:45

Мерчендайзеры, кондитеры, мехатроники и будущие IT-специалисты. Кто участвовал в WorldSkills Belarus

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus
17 сентября 2020 13:24

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников?
15 сентября 2020 20:42

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников?

«Из этих слов нужно сделать соответствующие выводы». Три реакции на Послание Президента
07 августа 2020 11:46

«Из этих слов нужно сделать соответствующие выводы». Три реакции на Послание Президента

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»
09 декабря 2019 13:09

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»