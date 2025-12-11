Новости по тегу #Валерий Голубовский

Екатерина Шитикова, лаборант Могилевского государственного технологического колледжа, завоевала золото в кондитерской компетенции.
Профессиональное образование в Беларуси – в тренде. Более половины выпускников 9-х классов выбирают колледжи. Несмотря на то, что с каждым годом серьезнее становится отбор и растут проходные баллы.
«В 2025 году у нас принято более 28 тысяч на рабочие профессии на профтехуровень образования».
В 2025 году конкурс побил все рекорды: 150 талантливых молодых людей стали победителями в 50 различных компетенциях, от инженеров и поваров до модельеров и дизайнеров.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования, кандидат педагогических наук.
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