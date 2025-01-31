«Рабочие руки – это устойчивое будущее» – ректор РИПО о престиже среднего специального образования

Вспомните, кого родители пугали в детстве: не сдашь экзамены в вуз – пойдешь в ПТУ. Сегодня это уже не угроза. Престиж рабочих профессий растет, понемногу люди начинают осознавать – рабочий в любых ситуациях точно заработает себе на хлеб и не только с маслом. Кроме того, большинство просто не представляет себе, что такое современный рабочий. Об этом мы поговорим с нашим гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования, кандидат педагогических наук. Александр Меженный, ведущий:

Сегодня престиж среднего образования взрастает. И что на это влияет? Или это нам просто кажется?

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования, кандидат педагогических наук:

Я отмечу сразу, что время идет, и ПТУ сейчас нет вообще. У нас сегодня те программы, которые ранее были в ПТУ и техникумах, единый вид – колледж, в котором можно получить и рабочую профессию, и специалиста среднего звена. В части престижа, конечно, он все больше набирает популярность у молодежи, и я бы сказал, наверное, не только у молодежи, у родителей тоже, потому что возраст выпускников школ, как правило, это 9 классов закончивших, 15 лет, и принятие решений, как правило, идет родителями. Родители стараются заранее определить, в каком направлении больше шансов самореализации ребенка, но дети, хочу отметить, тоже становятся взрослее и более прагматичными. В чем это проявляется? Есть желание, уже это заметно, раньше стать самостоятельными, быстрее себя обеспечить и иметь деньги, распоряжаться самостоятельно своим временем и так далее. И к окончанию программ профтехобразования в колледже, к 18 годам он выпускник, уже видно, повзрослевшие ребята, которые реально отработали полгода на практике на последнем году обучения, заработали даже какие-то деньги. Кстати говоря, некоторые зарабатывают во время практики очень даже неплохие деньги. 2-3 тысячи есть заработок в машиностроительном комплексе, например. Они понимают, что рабочие руки – это их будущее устойчивое, причем не закрывающее им путь на высшее образование. Александра Каштанова, ведущая:

Есть ли штучные какие-то специальности, где с не большим удовольствием идут, но которые потом пользуются большим спросом?