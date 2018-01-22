«Для нас такая температура – это что-то новенькое»: индийские студенты о Беларуси

Новости Беларуси. В Минск на стажировку прилетели студенты из индийского Бангалора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме теоретических знаний и мастер-классов от профессорского состава, студенты посетят ведущие предприятия, многие из которых поставляют технику на рынок Индии. Следующим этапом сотрудничества Минска и Дели в сфере образования может стать открытие белорусского центра профессионально-технической подготовки.

Первым делом приехав в Беларусь Синду Шастри берет в руки телефон – для того, чтобы в родном Бангалоре показать снег. Для индийцев настоящая зима в диковинку. Но со стажировки она привезет не только фото, но и воспоминания.

Синду Шастри, студентка (Индия):

Прежде чем приехать в Беларусь, я читала про страну. И меня многая информация впечатлила. Очень гостеприимные люди. Все улыбаются. А еще я не была готова к такой погоде. Вот, купила этот шарф. Для нас такая температура – это что-то новенькое.

Студент Ликит Шрикивас тоже из индийского Бангалора, приехал перенимать опыт в Минск. Считает, что белорусские знания гораздо сильнее. 10 недель обучения ему, как будущему маркетологу, пойдут только на пользу. Тем более, что в его городе достаточно много промышленных предприятий.

Ликит Шрикивас, студент (Индия):

Для своей стажировки я выбрал именно Беларусь, потому что здесь расположены успешно развивающиеся предприятия не только в автомобильной сфере, но и в сельскохозяйственной. В Индии очень популярна Беларусь. У вас очень большие возможности для развития своих способностей. И я если я найду себе достойную работу, то даже подумаю, чтобы остаться у вас.

Готовить кадры для Индии было решено во время визита Александра Лукашенко в Нью-Дели в сентябре 2017 года (подробности здесь). А это как раз первая группа из 15 человек. Через пару дней к ним присоединятся еще 35. Чтобы знать производственные процессы не только по учебникам.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Суть стажировки – с одной стороны, теоретические основы получить управления производственными процессами. Производственный менеджмент. С другой стороны – ознакомиться с передовыми технологиями в сфере в данном случае машиностроения и автомобилестроения, обслуживания и ремонта автомобилей. И третье – посетить предприятия. Увидеть реальные наши белоруские предприятия, внедряющие автоматизированные системы управления и робототехнические комплексы.