Ирина Шиманович вышла в финал парного разряда на турнире категории 125 в Валенсии

Наша теннисистка в тандеме с Марией Козыревой обыграла россиянку Алину Корнееву и Солану Сьерра из Аргентины. Первый сет проходит под контролем белорусско-российского дуэта, они полностью контролировали ситуацию на корте и оставили отрезок за собой – 6:3. Вторая партия прошла по такому же сценарию и завершилась с аналогичным счетом. Встреча продлилась один час и 16 минут. В титульном поединке Шиманович-Козырева сразятся с парой из Испании.

Александра Саснович успешно стартовала в квалификации турнира категории 250 в Ноттингеме. В соперницах у белоруски – идущей на 105 месте планетарного топа, значилась более рейтинговая теннисистка из Австралии Майя Джойнт. Она – 51-я. Разница в классе не помешала нашей спортсменке взять верх. Однако не обошлось и без яркого камбэка. Первый сет Саснович проиграла – 3:6, но была сильнее в следующих двух – 6:4, 6:1. За выход в основу Александра поспорит с Кристиной Бучей.