Мерчендайзеры, кондитеры, мехатроники и будущие IT-специалисты. Кто участвовал в WorldSkills Belarus

Новости Беларуси. 47 компетенций и 300 участников. Профессии будущего: от веб-дизайнера до акватоники. Сегодня они – молодые рабочие и учащиеся колледжей и лицеев, а завтра... WorldSkills Belarus – IV Республиканский конкурс профессионального мастерства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это первая ступенька для молодых талантов и возможность страны готовить кадры для инновационных производств. Как это работает и какие в этом перспективы белорусов?

Он точно знает, как сделать так, чтобы вы не отвели взгляд от витрин и обязательно ушли с покупкой. Направление Дмитрия Коноплицкого – мерчендайзинг. Виды миланской торговой улицы Виа Монтенаполеоне, французской Риволи, лос-анджелесского Родео Драйв или родного столичного ГУМа. Парень как азбуку изучил законы визуализации.

Дмитрий Коноплицкий, учащийся Минского государственного политехнического колледжа:

Сделать скетчи, нарисовать их, потом произвести витрину, чтобы потребители, проходя возле витрины, захотели купить товар. Цвета влияют, все влияет. То, как ты расставишь товар, в каком порядке.

«Сладкая жизнь» Полины Звяговой началась в девять лет. Одна неудача с заварными пирожными, и вот девушка – кондитер. На конкурсе в четвертый раз. Называет все, что делает, своей мечтой. Сетует: в этом году катастрофически мало времени на десерты. Печет для всех – чем не идея для собственного бизнеса?

Полина Звягова, учащаяся Барановичского государственного технологического колледжа Белкоопсоюза:

Первый конкурс был в Минске, я заняла первое место. У меня был шпинатный бисквит с клубничным конфи и сверху украшал цветок. Я просто этим живу, это все, что у меня есть. Оно здесь, в сердце.

Брутальная мехатроника, или девушкам вход воспрещен. Участники создают прототип большого сортировочного производства. Станок – с нуля. В команде два человека – не просто собрать, но и вложить мозги – запрограммировать.

Матвей Кравченко – из тех, кто сможет все что угодно. Парень с местом работы не определился – акцент на учебу. Впрочем, работодатель найдется и сам. В числе партнеров конкурса – более сотни национальных компаний.

Матвей Кравченко, учащийся Могилевского государственного политехнического колледжа:

Специальность так и будет звучать – мехатроника. А почему выбрал – потому что она включает в себя достаточно много направлений. Это операторы и наладчики станков с числовым программным управлением, также работа с манипуляторами и электрикой. То есть в одной специальности включены несколько, что позволяет потом выбирать достаточно широкий спектр работ.

Формат конкурсных площадок и набор компетенций отвечает XXI веку. Молодые рабочие, учащиеся колледжей и лицеев. В отдельных компетенциях представлены студенты вузов. Здесь можно встретить немало школьников – они в качестве зрителей. А подсознательно каждый выбирает свою будущую профессию.

Junior Skills – некоторым исполнилось едва 10, но они уже участвуют. Саша Кузьменьков пилотирует с восьми. Будущий IT-спецалист уверен: успех в виртуозно чистом прохождении этапа.

Александр Кузьменков, ученик средней школы № 67 Гомеля:

Сложно собирать, программировать нужно. Везде призовые места занял.

За их работой пристально наблюдают эксперты: под страхом «красной карточки» ребятам нельзя разговаривать с посторонними и обмениваться друг с другом советами. Профессии будущего – технологии проектирования зданий.

Это абсолютно новый подход к строительству. Увидеть ошибки в проекте и исправить их можно еще на этапе создания виртуального макета. Таймер – отвлечь участников никак нельзя.