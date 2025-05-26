В Минске наградили победителей республиканского конкурса ProfSkills Belarus 2025

Итоги Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 уже подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении трех дней участники усердно боролись за звание лучших, демонстрируя навыки в различных профессиях. Эмоции на пределе, и вот он, долгожданный момент – награждение победителей. В 2025 году конкурс побил все рекорды: 150 талантливых молодых людей стали победителями в 50 различных компетенциях, от инженеров и поваров до модельеров и дизайнеров. Каждый из них получил медали, дипломы и призы, а также уникальные льготы при поступлении в вузы. Кроме того, лучшие участники войдут в состав национальной сборной и представят Беларусь на международной арене. Ответственность большая, поэтому и эмоции сдержать сложно.

Даниил Рыпич, победитель Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025:

Еще адреналин, я не понимаю, если честно. Конкурс был довольно-таки сложный на самом деле. Конкурс действительно помогает проверить свои силы, убедиться в том, что сварка – это круто.

Ярослав Кравченя, победитель Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025:

Очень приятные бонусы в виде поступления в университет на твой выбор. И, в принципе, это мероприятие очень продвигает белорусское профессиональное образование с точки зрения новых кадров для дальнейшей работы. Масштабная конкурсная площадка в 2025 году представлена в новом формате. Впервые в рамках конкурса был интегрирован открытый чемпионат профессионального мастерства стран – партнеров ЕАЭС. Свыше 400 участников из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая и даже Зимбабве продемонстрировали свои навыки. Это уникальная возможность для ребят узнать о лучших практиках в своей области.

Максим Рогов, победитель Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 (Россия):

Восторг и радость, потому что первый раз прилетели на чемпионат в другой стране и заняли призовое место. Николай Грачев, победитель Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 (Россия):

Хотелось бы первое, конечно, но для первого чемпионата в другой стране показали себя очень хорошо.