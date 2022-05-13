«Активность наблюдается у абитуриентов на новые специальности». Беларусь готовится к вступительной кампании 2022

Новости Беларуси. Совсем немного времени осталось у выпускников до окончания школы и вместе с этим на определение будущей профессии. Абитуриенты продолжают активно регистрироваться на ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна предоставляет качественное образование по современным международным стандартам трехступенчатого обучения. А доступное техническое образование уже стало брендом. Только БНТУ каждый год выпускает более 4 тысяч специалистов по 86 направлениям. Практико-ориентированное обучение – еще один козырь. Например, с 2022 года на базе МАЗ создан учебный центр. Будучи еще студентами, ребята могут поближе познакомиться с профессией и освоить новые технологии на производстве.

Георгий Вершина, первый проректор Белорусского национального технического университета: Сейчас для БНТУ очень важна целевая подготовка. Мы намерены и будем делать, конкретно готовить для БелАЗ, для холдинга МАЗ, для Минского моторного завода, для тракторного. И именно чтобы предприятия заказывали специалистов и фактически вели их 4 или 5 лет от момента поступления до прихода на работу. И прямая адаптация сразу за рабочее место.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Активность наблюдается у абитуриентов на новые специальности, с новым содержанием, с новым названием. Например, внедренная в республике специальность мехатроника, которая начиналась по профилю машиностроения. Это специалист комплексный, который умеет производить не только управление современным автоматизированным оборудованием, его наладку, программирование, контроль, но и отдельные элементы диагностики в начале или завершении производственных работ.

В 2022 году вступительная кампания на бюджет пройдет с 18 по 24 июля. На платное продлится до 8 августа. За это время абитуриентом нужно будет окончательно определиться со специальностью и принести оригиналы документов в приемную комиссию.