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В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus

21 мая 2018 07:00
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Новости Беларуси. Третий конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus стартует 21 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-1

Участие примут более трехсот человек. Это студенты колледжей, лицеев, вузов и молодые рабочие. Представлены будут все регионы нашей страны, на соревнования также приглашены гости из России, Казахстана, Австрии, Германии и Китая.

В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-4

В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-6

Конкурсанты продемонстрируют свои навыки в 37 профессиях в областях строительства, информационных технологий, транспорта и логистики, услуг, а также в сфере дизайна и моды. В рамках мероприятия состоится и конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников.

В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-9

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Беларуси:
Есть возможность для того, чтобы предприятия могли увидеть навыки молодых профессионалов, а также возможности для того, чтобы школьники пришли и посмотрели, что из себя представляют современные профессии. Какой уровень профессионального мастерства они могут получить. Ну и сделать соответствующий выбор.

В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-12

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Одна из главных целей – это содержание подготовки. Чтобы мы конкурировали с другими странами в выпуске продукции. У нас все-таки экономика экспортоориентированная. Это значит, что качество продукции зависит от квалификации наших работников. Мы должны понимать, куда движется направление в других странах, какие технологии и как внедрять их в образовательный процесс.

В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-15

Победители войдут в состав сборной, которая в 2019 году представит нашу страну на Чемпионате мира в Казани. За 2017 год наградами международного конкурса WorldSkills были отмечены более ста белорусов. Среди регионов первое место по количеству дипломов занимает столица – 36 наград принесли победители в свои учреждения образования и предприятия.

В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-18

# Профессии # общество # Вадим Богуш # Валерий Голубовский # Фотофакт

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