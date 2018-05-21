В Минске 21 мая стартует III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus

Новости Беларуси. Третий конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus стартует 21 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие примут более трехсот человек. Это студенты колледжей, лицеев, вузов и молодые рабочие. Представлены будут все регионы нашей страны, на соревнования также приглашены гости из России, Казахстана, Австрии, Германии и Китая.

Конкурсанты продемонстрируют свои навыки в 37 профессиях в областях строительства, информационных технологий, транспорта и логистики, услуг, а также в сфере дизайна и моды. В рамках мероприятия состоится и конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Беларуси:

Есть возможность для того, чтобы предприятия могли увидеть навыки молодых профессионалов, а также возможности для того, чтобы школьники пришли и посмотрели, что из себя представляют современные профессии. Какой уровень профессионального мастерства они могут получить. Ну и сделать соответствующий выбор.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Одна из главных целей – это содержание подготовки. Чтобы мы конкурировали с другими странами в выпуске продукции. У нас все-таки экономика экспортоориентированная. Это значит, что качество продукции зависит от квалификации наших работников. Мы должны понимать, куда движется направление в других странах, какие технологии и как внедрять их в образовательный процесс.