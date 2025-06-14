Победительницей конкурса молодых исполнителей в Молодечно стала Анна Воронко из Минской области

80-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящена программа фестиваля в Молодечно, он уже на протяжении трех десятилетий собирает людей, для которых важны традиции нашего народа. Национальный фестиваль песни и поэзии объединил поэтов и композиторов, известных исполнителей и талантливую молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, все находятся в ожидании оглашения победителя конкурса. Кто же станет обладателем Гран-при и главного приза Владимира Мулявина – «Хрустальной гитары»?

Элла Маркевич, корреспондент:

Молодечно в праздничном ритме живет уже несколько дней. Сердца жителей и гостей города бьются в унисон с фестивалем. И, пожалуй, у каждого, кто оказался сегодня здесь, поет душа. Ведь 24-й национальный форум с особым размахом.

За неделю прошло больше 70 разнообразных событий. От поэтических вечеров до театральных премьер. Особый акцент в 2025 году на 80-летие Великой Победы. Спектакли, литературные чтения и выставки напомнили гостям о подвиге белорусского народа. Ведь буквально в каждой семье есть своя уникальная история борьбы с фашизмом.

В центре внимания тысяч ценителей музыки и поэзии, конечно же, национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси, член жюри Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:

Этот конкурс является для кого-то отправной точкой. Здесь создается будущее нашей страны и будущее белорусской эстрады. Это очень важно понимать.

Анна Моторная, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, член жюри Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:

Палитра репертуарная значительно расширились. Очень приятно, что многие авторы начинают сами познавать историю и культуру Беларуси для сочинения собственных текстов, музыки.

В отборочных этапах приняли участие 145 человек. Самыми активными конкурсантами стали жители Гродненской и Минской областей. За главный приз имени Владимира Мулявина боролись лучшие из лучших – 20 талантливых ребят со всей страны.

Дарья Чеславская , участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Могилев):

Эмоции только самые теплые, зритель принимает шикарно.

Ангелина Самолетова, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Гомель):

Первая песня, которую я сегодня исполняла, отражает мою любовь к Родине, отражает мой внутренний патриотизм.

И вот она долгожданная интрига фестиваля. Победительницей стала представительница Минской области Анна Воронко.