Прямой эфир

Федорук и Хондошко не попали на пьедестал финального этапа Кубка мира по синхронному плаванию

14 июня 2025 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дарья Федорук и Василина Хондошко не попали на пьедестал финального этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Сегодня, 14 июня, дуэты разыграли медали в произвольной программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Федорук и Хондошко не попали на пьедестал финального этапа Кубка мира по синхронному плаванию-1

Белоруски расположились на шестой строчке, тройку призеров составили пары из Китая, Испании и Японии. Сольные выступления пройдут 15 июня. Напомним, накануне Василина завоевала бронзовую награду в технической программе в дисциплине соло. Эта медаль стала пятой в текущем розыгрыше Кубка мира – она выигрывала серебро и бронзу во Франции, а также показала два третьих результата на этапе в Египте. 

# Синхронное плавание

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские толкатели ядра выиграли три медали на турнире в Москве
14 июня 2025 19:22

Белорусские толкатели ядра выиграли три медали на турнире в Москве

Ирина Шиманович вышла в финал парного разряда на турнире категории 125 в Валенсии
14 июня 2025 19:17

Ирина Шиманович вышла в финал парного разряда на турнире категории 125 в Валенсии

Шайба Климовича принесла «Абботсфорду» победу в первом матче финальной серии плей-офф АХЛ
14 июня 2025 19:15

Шайба Климовича принесла «Абботсфорду» победу в первом матче финальной серии плей-офф АХЛ