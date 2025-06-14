Федорук и Хондошко не попали на пьедестал финального этапа Кубка мира по синхронному плаванию

Дарья Федорук и Василина Хондошко не попали на пьедестал финального этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Сегодня, 14 июня, дуэты разыграли медали в произвольной программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски расположились на шестой строчке, тройку призеров составили пары из Китая, Испании и Японии. Сольные выступления пройдут 15 июня. Напомним, накануне Василина завоевала бронзовую награду в технической программе в дисциплине соло. Эта медаль стала пятой в текущем розыгрыше Кубка мира – она выигрывала серебро и бронзу во Франции, а также показала два третьих результата на этапе в Египте.