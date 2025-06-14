ХК «Строитель» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве

По уже сложившейся традиции золотые медали национального первенства команда оспаривала с клубом «Минск». Два первых поединка решающей серии прошли на юге страны и завершились с одинаковым счетом – 5:2 в пользу хозяев. А сегодня, 14 июня, в белорусской столице брестчане успех закрепили. Несмотря на все усилия «горожан» отыграться, «Строитель» праздновал викторию в матче с результатом – 3:2. И в серии – 3:0. Победа во внутреннем чемпионате стала для дружины 20-й в истории. Бронзовые награды в третий раз кряду завоевали хоккеисты «Гомеля», которые трижды разгромили СДЮШОР «Строитель».