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ХК «Строитель» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве

14 июня 2025 19:27
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Брестский «Строитель» стал победителем чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ХК «Строитель» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве-1

По уже сложившейся традиции золотые медали национального первенства команда оспаривала с клубом «Минск». Два первых поединка решающей серии прошли на юге страны и завершились с одинаковым счетом – 5:2 в пользу хозяев. А сегодня, 14 июня, в белорусской столице брестчане успех закрепили. Несмотря на все усилия «горожан» отыграться, «Строитель» праздновал викторию в матче с результатом – 3:2. И в серии – 3:0. Победа во внутреннем чемпионате стала для дружины 20-й в истории. Бронзовые награды в третий раз кряду завоевали хоккеисты «Гомеля», которые трижды разгромили СДЮШОР «Строитель».

# Хоккей Беларуси

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