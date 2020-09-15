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В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников?

15 сентября 2020 20:42
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Новости Беларуси. Финал конкурса профессионального мастерства WorldSkills стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников? -1

Республиканский проект – четвертый по счету – собрал 325 участников из всей Беларуси. Это учащиеся профессионально-технических колледжей и вузов, молодые рабочие. Лучших из них определят по 47 компетенциям: от строительства и кулинарии до графического дизайна и акватроники.

Конкурсантов ожидает два соревновательных дня. Выполнять задания они будут под пристальным вниманием жюри. Посмотреть на работы молодых профессионалов приглашают всех желающих.

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников? -4

Зинаида Козлова, участница IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020:
Я конечно бы хотела показать, что умею я, посмотреть, что умеют другие ребята. Как я готовилась? Я готовилась на протяжении всего года, я заняла первое место в Минской области и после этого начала поэтапно готовиться.

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников? -7

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
В рамках чемпионата WorldSkills соревнуются и дети в возрасте от 10 до 16 лет, это JuniorSkills. Они соревнуются по 9 компетенциям, более 100 человек. Кроме того, четыре компетенции – участвуют ребята с ограничениями возможностей здоровья. Это тоже важно, поскольку они включены в общий состав участников – это тоже элемент социализации, возможности профессионального роста вне зависимости от особенностей.

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников? -10

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы надеемся, что на сегодняшнем конкурсе яркие представители своих регионов достойно выступят и самые лучшие поедут на международный конкурс в Шанхай. Мы ставим себе амбициозные задачи, чтобы войти в десятку, а потом и в пятерку самых сильнейших команд в этом международном состязании.

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников? -13

Соревнования WorldSkills пройдут в «Великом камне». Из Минска в индустриальный парк организованы дополнительные рейсы автобусов по маршруту № 375. Они будут отправляться от автовокзала «Восточный».

# Конкурс # общество # Зинаида Козлова # Валерий Голубовский # Игорь Петришенко # Фотофакт

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