В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников?

Новости Беларуси. Финал конкурса профессионального мастерства WorldSkills стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский проект – четвертый по счету – собрал 325 участников из всей Беларуси. Это учащиеся профессионально-технических колледжей и вузов, молодые рабочие. Лучших из них определят по 47 компетенциям: от строительства и кулинарии до графического дизайна и акватроники. Конкурсантов ожидает два соревновательных дня. Выполнять задания они будут под пристальным вниманием жюри. Посмотреть на работы молодых профессионалов приглашают всех желающих.

Зинаида Козлова, участница IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020:

Я конечно бы хотела показать, что умею я, посмотреть, что умеют другие ребята. Как я готовилась? Я готовилась на протяжении всего года, я заняла первое место в Минской области и после этого начала поэтапно готовиться.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

В рамках чемпионата WorldSkills соревнуются и дети в возрасте от 10 до 16 лет, это JuniorSkills. Они соревнуются по 9 компетенциям, более 100 человек. Кроме того, четыре компетенции – участвуют ребята с ограничениями возможностей здоровья. Это тоже важно, поскольку они включены в общий состав участников – это тоже элемент социализации, возможности профессионального роста вне зависимости от особенностей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы надеемся, что на сегодняшнем конкурсе яркие представители своих регионов достойно выступят и самые лучшие поедут на международный конкурс в Шанхай. Мы ставим себе амбициозные задачи, чтобы войти в десятку, а потом и в пятерку самых сильнейших команд в этом международном состязании.