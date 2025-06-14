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Белорусские толкатели ядра выиграли три медали на турнире в Москве

14 июня 2025 19:22
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Сегодня. 14 июня, в Москве прошли Всероссийские соревнования «Праздник силы», в которых принимали участие толкатели ядра. Конкуренцию лучшим представителям этой легкоатлетической дисциплины из России составили и трое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские толкатели ядра выиграли три медали на турнире в Москве-1

Они традиционно показали высокий уровень и собрали весь комплект наград. У женщин равных не было Алене Дубицкой. Она отправила снаряд на 18 метров 10 сантиметров. Превзойти результат соотечественницы так никто и не смог. Как итог – золото турнира. Еще одна наша спортсменка Елена Трус замкнула тройку сильнейших. У нее бронза. 

В состязаниях у мужчин Евгений Бриги стал вторым. В своей лучшей попытке ему покорились 12 метров 63 сантиметра, что принесло серебряную медаль. Данный старт стал очередным этапом серии профессиональных соревнований «Королева спорта». 

# Спортивные соревнования

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