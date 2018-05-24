«Научить со школьной скамьи людей работать с современными материалами». Итоги конкурса WorldSkills-2018 подведут 24 мая

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги конкурса WorldSkills-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в национальном отборе принимали более 300 человек. Кто эти молодые люди и что готовы предложить обществу?

Отрегулировать топливную систему, клапаны трактора и укомплектовать пахотной установкой. С подобными задачами Юрий Домчев сталкивался не раз. Родился в селе. Там этому и научился. На малую родину, рассказывает, вернется, правда, перед этим планирует доказать, в первую очередь, себе: умелые руки творят чудеса.

Юрий Домчев, участник конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus»:

У меня с детства тяга к технике. Нравится, занимаюсь. На областных соревнованиях занял первое место, попал на республику.

Разглядели талант Юрия в могилевском колледже. Так и попал сюда. Кстати, на площадке футбольного манежа соревнуются не только студенты, но и уже готовые молодые специалисты. Участников более 300.

Дмитрий Крупененков, эксперт конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus»:

Запрещено разговаривать через ограждения. Доступ посторонних на площадку запрещен. Если ты потратил время на разговоры, ты не успел с заданием – не получил баллы, которые мог взять.

Состязания проводят по 37 специальностям. Это и оформление цветочных букетов, ремонт автотранспорта, создание кулинарных изысков, есть и кирпичная кладка. К слову, конкурсанты в этой дисциплине используют, вдумайтесь, электронные инструменты.

Александр Лучонок, СТВ:

Эти ребята создают своего рода произведение искусства. Причём в 3D формате. Сначала расчертить, а затем вырезать причём сделать это нужно с точностью до миллиметра. На работу отводят 14 часов. В итоге получится вот такой шедевр.

Оценивается и процесс, и итоговый результат работы.

Наталья Шевченко-Соблакова, проректор Республиканского института профессионального образования:

Всегда привлекают внимание такие красочные профессии, как парикмахерское искусство, кондитеры, кулинары, а также производство мебели: столярные, плотницкие работы.

На свои команды работают и белорусские предприятия, которых более сотни. Они предоставляют ребятам необходимое оборудование. Своего рода, инвестиция в будущее.

Александр Радько, эксперт конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus»:

Основная задача такая, чтобы научить со школьной скамьи людей работать с современными материалами.