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«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»

09 декабря 2019 13:09
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Новости Беларуси. Учебный центр технологий «Индустрия 4.0» открыли в Минске на базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»-1

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»-3

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»-5

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Этот центр – первый на постсоветском пространстве, который открывается в Беларуси. Более того, он прошел сертификацию по международным стандартам. Это значит, что те компетенции, которые здесь осваивают учащиеся, взрослые переобучаются, студенты вузов, эти компетенции признаваемы более чем на 200 тысячах предприятий по всему миру. Это значит, что инвестор, который приходит в Беларусь и ставит новое производство, он понимает, что создана система подготовки кадров, профессионалов для современных предприятий, для инновационной экономики.

Преподаватели колледжа также прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. В центре уже завершены основные работы, так что на ближайших лабораторных занятиях студенты уже опробуют новинку.

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»-8

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»-10

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»-12

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»-14

# Образование в Беларуси # общество # Валерий Голубовский # Фотофакт

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