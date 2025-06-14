Прямой эфир

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре

14 июня 2025 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На «Линии Сталина» под Минском сегодня, 14 июня, почтили память героев Афганской войны. На территории историко-культурного комплекса провели масштабную реконструкцию тех событий, приурочив это к подвигу Героя Советского Союза Александра Демакова, сообщили в программе 

В программе – реконструкция боя и показательный заезд БМП-1. Посетители принимали участие в исторических викторинах, стрельбе и других активностях, их там на любой вкус. Зрелищное событие собрало сотни гостей – это ветераны, молодежь и семьи с детьми. 

Репортаж Анастасии Близнюк. 

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре-2

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника. Так, с исторической точностью и вниманием ко всем деталям реконструкторы представили один из самых страшных эпизодов Афганской войны – Кандагар. Город, за который шли ожесточенные бои. Стратегический для каждой из сторон пункт, который буквально стирали в горную пыль. 

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре-4

В афганской кампании принимали участие более 30 тысяч белорусов. Поэтому для нашей страны память и боль таких далеких географически событий – не чужие. Традиционно за воссозданием этих сражений следят тысячи зрителей. Сегодня для них новый ракурс и новый сценарий. 

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре-6

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Реконструировали афганскую реконструкцию «Кандагар». Именно в 1980-е годы, бои под Кандагаром, когда очень много мятежников действовало, и советским войскам приходилось проводить общевойсковую операцию. 

Каждая минута военного представления – это труд и слаженная работа более двух сотен реконструкторов. Историческую достоверность придавали артефакты тех лет: настоящие образцы оружия и формы. Экшен в каждом действии. За зрелищность отвечали взрывы, показательные заезды БМП и ожесточенные перестрелки. 

Подробности в видео.

# Линия Сталина # Александр Метла

Другие новости рубрики

Все новости
Победительницей конкурса молодых исполнителей в Молодечно стала Анна Воронко из Минской области
14 июня 2025 18:56

Победительницей конкурса молодых исполнителей в Молодечно стала Анна Воронко из Минской области

Лукашенко на полигоне в Брестской области: модернизация – немалые деньги, но беспилотники нужны
14 июня 2025 18:40

Лукашенко на полигоне в Брестской области: модернизация – немалые деньги, но беспилотники нужны

Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня
14 июня 2025 18:02

Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня