Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре

На «Линии Сталина» под Минском сегодня, 14 июня, почтили память героев Афганской войны. На территории историко-культурного комплекса провели масштабную реконструкцию тех событий, приурочив это к подвигу Героя Советского Союза Александра Демакова, сообщили в программе

В программе – реконструкция боя и показательный заезд БМП-1. Посетители принимали участие в исторических викторинах, стрельбе и других активностях, их там на любой вкус. Зрелищное событие собрало сотни гостей – это ветераны, молодежь и семьи с детьми.