Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре
На «Линии Сталина» под Минском сегодня, 14 июня, почтили память героев Афганской войны. На территории историко-культурного комплекса провели масштабную реконструкцию тех событий, приурочив это к подвигу Героя Советского Союза Александра Демакова, сообщили в программе
В программе – реконструкция боя и показательный заезд БМП-1. Посетители принимали участие в исторических викторинах, стрельбе и других активностях, их там на любой вкус. Зрелищное событие собрало сотни гостей – это ветераны, молодежь и семьи с детьми.
Репортаж Анастасии Близнюк.
Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника. Так, с исторической точностью и вниманием ко всем деталям реконструкторы представили один из самых страшных эпизодов Афганской войны – Кандагар. Город, за который шли ожесточенные бои. Стратегический для каждой из сторон пункт, который буквально стирали в горную пыль.
В афганской кампании принимали участие более 30 тысяч белорусов. Поэтому для нашей страны память и боль таких далеких географически событий – не чужие. Традиционно за воссозданием этих сражений следят тысячи зрителей. Сегодня для них новый ракурс и новый сценарий.
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Реконструировали афганскую реконструкцию «Кандагар». Именно в 1980-е годы, бои под Кандагаром, когда очень много мятежников действовало, и советским войскам приходилось проводить общевойсковую операцию.
Каждая минута военного представления – это труд и слаженная работа более двух сотен реконструкторов. Историческую достоверность придавали артефакты тех лет: настоящие образцы оружия и формы. Экшен в каждом действии. За зрелищность отвечали взрывы, показательные заезды БМП и ожесточенные перестрелки.
Подробности в видео.