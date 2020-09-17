«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus

Новости Беларуси. Конкурс профессионального мастерства WorldSkills принимает индустриальный парк «Великий камень». 17 сентября там стартовал второй соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбу вступили 350 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студентов вузов и колледжей со всей Беларуси. Соревнования проходят по 47 компетенциям – от строительных до высокотехнологичных. Все участники выполняют задания на специально оборудованных площадках. Например, готовят, штукатурят, проектируют дома, строят микромодели станков или креативят над созданием визуальной витрины.

В 2020 году появился новый демонстрационный блок профессий будущего. Это те навыки рабочих, актуальность которых от года к году растет, – разработка мобильных приложений, промышленный дизайн.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Первое, что мы демонстрируем, – новый образ системы профессионального образования и насколько стали информационными профессии рабочие, с применением программных продуктов. Появляется у рабочих интеллектуальная составляющая, проектная составляющая. Школьники, которые приезжают сегодня на площадки конкурсные, видят, в чем состоит выполнение этих профессиональных задач, каким оборудованием он пользуется. И тогда это способствует осознанному выбору.

Полина Звягова, учащаяся Барановичского государственного технологического колледжа:

Я этим живу, и это мне очень нравится, это моя мечта, я к этому иду. Это мой уже четвертый конкурс на данный момент, и я думаю, что буду и дальше участвовать.