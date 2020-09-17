Прямой эфир

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus

17 сентября 2020 13:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Конкурс профессионального мастерства WorldSkills принимает индустриальный парк «Великий камень». 17 сентября там стартовал второй соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-1

В борьбу вступили 350 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студентов вузов и колледжей со всей Беларуси. Соревнования проходят по 47 компетенциям – от строительных до высокотехнологичных. Все участники выполняют задания на специально оборудованных площадках. Например, готовят, штукатурят, проектируют дома, строят микромодели станков или креативят над созданием визуальной витрины.

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-4

В 2020 году появился новый демонстрационный блок профессий будущего. Это те навыки рабочих, актуальность которых от года к году растет, – разработка мобильных приложений, промышленный дизайн.

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-7

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Первое, что мы демонстрируем, – новый образ системы профессионального образования и насколько стали информационными профессии рабочие, с применением программных продуктов. Появляется у рабочих интеллектуальная составляющая, проектная составляющая. Школьники, которые приезжают сегодня на площадки конкурсные, видят, в чем состоит выполнение этих профессиональных задач, каким оборудованием он пользуется. И тогда это способствует осознанному выбору.

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-10

Полина Звягова, учащаяся Барановичского государственного технологического колледжа:
Я этим живу, и это мне очень нравится, это моя мечта, я к этому иду. Это мой уже четвертый конкурс на данный момент, и я думаю, что буду и дальше участвовать.

«Я этим живу». Как проходит конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus-13

На площадках к конкурсантам присматриваются потенциальные работодатели. В числе партнеров соревнований – больше сотни крупнейших предприятий страны, в том числе резиденты индустриального парка. Победители соревнований отправятся в Китай на 46-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2021.

# Конкурс # общество # Валерий Голубовский # Полина Звягова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С 13 лет работала, что даже в райсобесе не верили». История успеха телятницы из Клешево
17 сентября 2020 13:16

«С 13 лет работала, что даже в райсобесе не верили». История успеха телятницы из Клешево

Состязание артиллеристов проходит на Обуз-Лесновском полигоне. Что в программе?
17 сентября 2020 13:05

Состязание артиллеристов проходит на Обуз-Лесновском полигоне. Что в программе?

«Мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы». Что говорят белорусы у польского посольства в Минске
17 сентября 2020 12:21

«Мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы». Что говорят белорусы у польского посольства в Минске