Прямой эфир

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования

29 апреля 2024 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский опыт подготовки специалистов – одно из ведущих направлений в мире. Такое мнение высказали представители научно-образовательных организаций Узбекистана. Зарубежная делегация прибыла в нашу страну для участия в первом белорусско-узбекском форуме профессионального образования.

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования-1

Он проводится с целью создания межгосударственной платформы для обсуждения и решения вопросов по развитию образования. А также для обеспечения устойчивого роста сотрудничества между странами. Сегодня ректоры вузов Узбекистана посетили Минский государственный автомеханический колледж. Для гостей провели экскурсию и ознакомили с организацией образовательного процесса в учреждении.

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования-4

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
На нас сегодня возлагается задача установления прямых контактов колледжей Узбекистана и Беларуси. Сегодня мы готовы обучить, простажировать педагогов, мастеров центров компетенций из Узбекистана, руководителей, у которых изменится немножко работа по управлению такими колледжами. И этот потенциал, объединенный вместе, лучший с лучшим, должен дать синергетический эффект в повышении качества подготовки кадров, а значит, в повышении эффективности экономической, развитии и установлении еще более крепких партнерских связей.

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования-7

Зайниддин Худайбердиев, директор Института развития профессионального образования (Узбекистан):
Мы несколько лет изучаем опыт Беларуси по направлению профессионального образования. В Беларуси создана уникальная и апробированная система, центр компетенций, и сетевая форма обучения, которые нам предстоит изучать и внедрять у себя в стране.

Итогом форума станет подписание дорожной карты в области профессионального образования на предстоящие годы и создание 14 центров компетенций в Узбекистане.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Валерий Голубовский

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: для США Европа – это конкурент, которого хотят ослабить конфликтом в Украине
29 апреля 2024 17:00

Дзермант: для США Европа – это конкурент, которого хотят ослабить конфликтом в Украине

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска
29 апреля 2024 16:47

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска

Ипатов: депутатам важно донести до избирателей повестку ВНС и получить обратную связь
29 апреля 2024 16:38

Ипатов: депутатам важно донести до избирателей повестку ВНС и получить обратную связь

Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС
29 апреля 2024 16:31

Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС

Директор минского предприятия брал взятки на 200 тысяч – самое громкое коррупционное дело 2024-го
29 апреля 2024 16:28

Директор минского предприятия брал взятки на 200 тысяч – самое громкое коррупционное дело 2024-го

Лукашенко поручил выстроить работу ВНС
29 апреля 2024 13:52

Лукашенко поручил выстроить работу ВНС

Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления
29 апреля 2024 13:47

Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления

Германия расширяет своё военное присутствие в Литве
29 апреля 2024 13:41

Германия расширяет своё военное присутствие в Литве

Памятный знак партии «Белая Русь» открыли в Минске
29 апреля 2024 13:38

Памятный знак партии «Белая Русь» открыли в Минске

Президент утвердил Соглашение о Координационном совете СНГ в судебно-экспертной деятельности
29 апреля 2024 13:34

Президент утвердил Соглашение о Координационном совете СНГ в судебно-экспертной деятельности

Вредно ли отбеливать зубы? Стоматолог развеяла популярные мифы
29 апреля 2024 12:51

Вредно ли отбеливать зубы? Стоматолог развеяла популярные мифы

Удобно и модно. Вот какую трендовую летнюю обувь можно купить в «Марко»
29 апреля 2024 11:51

Удобно и модно. Вот какую трендовую летнюю обувь можно купить в «Марко»