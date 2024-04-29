В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования

Белорусский опыт подготовки специалистов – одно из ведущих направлений в мире. Такое мнение высказали представители научно-образовательных организаций Узбекистана. Зарубежная делегация прибыла в нашу страну для участия в первом белорусско-узбекском форуме профессионального образования.

Он проводится с целью создания межгосударственной платформы для обсуждения и решения вопросов по развитию образования. А также для обеспечения устойчивого роста сотрудничества между странами. Сегодня ректоры вузов Узбекистана посетили Минский государственный автомеханический колледж. Для гостей провели экскурсию и ознакомили с организацией образовательного процесса в учреждении.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования: На нас сегодня возлагается задача установления прямых контактов колледжей Узбекистана и Беларуси. Сегодня мы готовы обучить, простажировать педагогов, мастеров центров компетенций из Узбекистана, руководителей, у которых изменится немножко работа по управлению такими колледжами. И этот потенциал, объединенный вместе, лучший с лучшим, должен дать синергетический эффект в повышении качества подготовки кадров, а значит, в повышении эффективности экономической, развитии и установлении еще более крепких партнерских связей.

Зайниддин Худайбердиев, директор Института развития профессионального образования (Узбекистан):

Мы несколько лет изучаем опыт Беларуси по направлению профессионального образования. В Беларуси создана уникальная и апробированная система, центр компетенций, и сетевая форма обучения, которые нам предстоит изучать и внедрять у себя в стране.

Итогом форума станет подписание дорожной карты в области профессионального образования на предстоящие годы и создание 14 центров компетенций в Узбекистане.