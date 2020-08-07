«Из этих слов нужно сделать соответствующие выводы». Три реакции на Послание Президента

Новости Беларуси. Профессиональные круги продолжают обсуждать послание Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика, внешняя политика, поддержка молодежи и развитие деревень, безопасность. Стоит ли сохранять промышленность и как дальше будет развиваться образование? Ответы на вопросы получили представители самых разных сфер.