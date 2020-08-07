«Из этих слов нужно сделать соответствующие выводы». Три реакции на Послание Президента

Новости Беларуси. Профессиональные круги продолжают обсуждать послание Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профессиональные круги продолжают обсуждать послание Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономика, внешняя политика, поддержка молодежи и развитие деревень, безопасность. Стоит ли сохранять промышленность и как дальше будет развиваться образование? Ответы на вопросы получили представители самых разных сфер.
Николай Ладутько, директор ООО «Мотовелозавод»:
Глава государства четко обозначил, что промышленности, наряду с современными сферами деятельности, как дальнейшее развитие информационных технологий, традиционным видам и отраслям промышленности быть. Мы понимаем, что как соревнование идет сегодня между промышленными предприятиями мира, так соревнование идет и между странами. Поэтому здесь, для того, чтобы сохранить себя как государство, сохранить себя как нацию, конечно, нужно сохранить единство. Необходимо сохранить спокойствие. Необходимо развить конструктивный диалог в обществе, а не крикливый диалог в обществе. Вот это все необходимо, и об этом сказано в Послании.
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Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
В выступлении отдельным блоком было уделено внимание образованию и молодежной политике. Были затронуты вопросы о необходимости повышения качества подготовки, необходимости видеть каждого обучающегося, студента. Из этих слов нужно сделать соответствующие выводы, развернуть эти задачи общие. Развернуть их в создании образовательной среды, в повышении квалификации педагогов, которые должны быть способны создать вот эти интересные гибкие педагогические технологии.
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Тамара Краснова-Гусаченко, председатель Витебского областного отделения «Союз писателей Беларуси»:
Как сегодня прекрасный солнечный день, так у меня было настроение после этого выступления, после этого обращения нашего Президента к парламенту и к народу. Аналитика великолепная была дана по политико-экономическим вопросам по всему миру. Остановился конкретно на областях, на регионах, на наших проблемах.
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