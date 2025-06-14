Шайба Климовича принесла «Абботсфорду» победу в первом матче финальной серии плей-офф АХЛ

Борьбу за Кубок Колдера канадский клуб ведет с «Шарлоттом». В основное время выявить сильнейшего не удалось и игра перешла в овертайм, где точный бросок нашего нападающего установил окончательные цифры на табло – 4:3 в пользу «Кэнакс». По итогам поединка белорус был признан «первой звездой» противостояния.

Всего в текущем плей-офф в активе земляка три заброшенные шайбы, две из которых оказались победными. Напомним, в регулярном чемпионате Данила стал лучшим бомбардиром среди соотечественников – он заработал 38 результативных баллов. Второй матч финала Кубка Колдера пройдет в 15 июня.