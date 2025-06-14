Клуб «Минск» стал бронзовым призёром ЧБ по мини-футболу

Клуб «Минск» в третий раз за последние четыре года стал бронзовым призером чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостоял подопечным Александра Черника гомельский ВРЗ. Команды обменялись домашними победами. Третий и решающий поединок прошел в напряженной и неуступчивой борьбе. Основное время завершилось вничью – 2:2. Дополнительное также не выявило победителя, дружины еще по разу поразили ворота друг друга. Все решилось в серии пенальти, где минимальный перевес оказался на стороне столичного клуба. Напомним, золото национального первенства разыгрывают «Столица» и «Витэн». На данный момент счет в серии равный – 1:1. 15 июня оппоненты встретятся в Орше.