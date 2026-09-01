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Новости по тегу #Студенты

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года
01 сентября 2026 14:51

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ
25 августа 2026 17:27

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ

Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?
03 августа 2026 18:28

Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?

Строят, воспитывают, собирают урожай – как развивается студотрядовское движение в Беларуси?
01 августа 2026 19:05

Строят, воспитывают, собирают урожай – как развивается студотрядовское движение в Беларуси?

Какие профессии в топе у абитуриентов ссузов? Узнали о самых популярных направлениях
29 июля 2026 14:51

Какие профессии в топе у абитуриентов ссузов? Узнали о самых популярных направлениях

О лидерских буднях и личной истории успеха – поговорили с комиссаром студотряда «Эйфория»
29 июля 2026 12:09

О лидерских буднях и личной истории успеха – поговорили с комиссаром студотряда «Эйфория»

На заводе, в полях и больницах – как проходят рабочие будни студотрядовцев?
27 июля 2026 17:18

На заводе, в полях и больницах – как проходят рабочие будни студотрядовцев?

Допзаработок с пользой: в Гродненской области трудоустроят 10 тысяч молодых людей
19 мая 2026 17:24

Допзаработок с пользой: в Гродненской области трудоустроят 10 тысяч молодых людей

Студенты МИТСО присоединились к проекту «Быть мамой – круто!»
08 апреля 2026 17:35

Студенты МИТСО присоединились к проекту «Быть мамой – круто!»

Масштабный промопроект «Выбираем студотряд» проходит в Минске
12 марта 2026 14:41

Масштабный промопроект «Выбираем студотряд» проходит в Минске

Битва харизмы, таланта и знаний – поговорили с победителем конкурса «Студент года»
12 марта 2026 09:09

Битва харизмы, таланта и знаний – поговорили с победителем конкурса «Студент года»

16 конструкторских бюро открыто в вузах Беларуси – показываем, как они работают
09 марта 2026 14:58

16 конструкторских бюро открыто в вузах Беларуси – показываем, как они работают