Новости по тегу #Студенты

Торжественный молебен перед началом занятий в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе – это уже многолетняя традиция в ведущем вузе страны.
Первокурсников заселяют всех без исключения, получают места и студенты-льготники.
«И есть много примеров, когда создаются студенческие, студотрядовские семьи. Такая традиция своего рода».
За это лето в студотрядах планируют трудоустроить не менее 140 тысяч молодых людей – почти 63 тысячи мест уже подготовлены.
В 2026 году абитуриентов Минской области ожидают десятки учреждений среднего специального образования – они предлагают обучение по самым разным направлениям.
Провести каникулы на заводе, заработать первые серьезные деньги, возглавить лучшую студенческую команду республики – Станиславе Долгановой все по плечу!
Провести лето с пользой – получить реальный опыт работы, первые деньги и завести друзей. Молодые люди продолжают приобщаться к студотрядовскому движению.
Молодые люди принимают участие в озеленении и благоустройстве города, который готовится к фестивалю национальных культур. А еще трудятся на уникальном объекте – в дворцово-парковом комплексе в Святске.
Встреча прошла на площадке столичного кинотеатра «Центральный». Вместе с приглашенными экспертами, среди которых многодетные родители, медики, духовенство и общественные деятели, ребята посмотрели документальный фильм. А затем пообщались о своем будущем родительстве.
Впечатляет география: от локальных объектов Минска и области до международных проектов в России.
«У нас было достаточно много испытаний. Наверное, самым сложным для меня было испытание визитной карточки. Потому что, кажется, тебе нужно рассказать о себе, собрать всю свою жизнь, собрать свои мечты, характер и изложить это все в трех минутах на сцене – это невероятно сложно».
Материаловедение и машиностроение, микроэлектроника и стройка, пищевые технологии и транспорт – география направлений широкая.
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