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Финальный аккорд! В Минске прошло торжество для выпускников колледжей

30 июня 2025 06:24
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Финальный аккорд. В Минске торжественно поздравили выпускников колледжей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Праздник собрал свыше пяти тысяч юношей и девушек. Концертная программа включала интерактивную программу и конкурсы. А самой приятной частью вечера – стало вручение дипломов 10 самым лучшим выпускникам.

Финальный аккорд! В Минске прошло торжество для выпускников колледжей-2

Лада Епенкова, выпускница Минского государственного медицинского колледжа:
Здорово здесь находиться, даже очень приятно, что нам сделали такой замечательный бонус, что произошло вручение на сцене. Я собираюсь поступать на целевое, на лечебный факультет и хочу остаться жить в Беларуси и работать. Очень нравится моя страна. Если честно, не хочу уезжать. 18 лет здесь живу и никаких минусов. 

Финальный аккорд! В Минске прошло торжество для выпускников колледжей-4

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Выпускаются ребята по разным специальностям и направлениям, которые сегодня востребованы в городе Минске и в Республике Беларусь. У них есть все возможности для того, чтобы развиваться, строить успешную карьеру. И понимаем, что развивая профессионально-техническое образование, мы развиваем нашу любимую Беларусь. 

В Минске расположено свыше полусотни колледжей. Они готовят специалистов по многим направлениям. Постоянно открываются новые специальности. Этому предшествует совместная работа учреждений образования с организациями-заказчиками кадров. Выпускников готовят с учетом запросов рынка труда.

# Образование в Беларуси # Студенты # Выпускной # Марина Ильина

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