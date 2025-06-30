Финальный аккорд! В Минске прошло торжество для выпускников колледжей

Праздник собрал свыше пяти тысяч юношей и девушек. Концертная программа включала интерактивную программу и конкурсы. А самой приятной частью вечера – стало вручение дипломов 10 самым лучшим выпускникам.

Лада Епенкова, выпускница Минского государственного медицинского колледжа: Здорово здесь находиться, даже очень приятно, что нам сделали такой замечательный бонус, что произошло вручение на сцене. Я собираюсь поступать на целевое, на лечебный факультет и хочу остаться жить в Беларуси и работать. Очень нравится моя страна. Если честно, не хочу уезжать. 18 лет здесь живу и никаких минусов.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Выпускаются ребята по разным специальностям и направлениям, которые сегодня востребованы в городе Минске и в Республике Беларусь. У них есть все возможности для того, чтобы развиваться, строить успешную карьеру. И понимаем, что развивая профессионально-техническое образование, мы развиваем нашу любимую Беларусь.

В Минске расположено свыше полусотни колледжей. Они готовят специалистов по многим направлениям. Постоянно открываются новые специальности. Этому предшествует совместная работа учреждений образования с организациями-заказчиками кадров. Выпускников готовят с учетом запросов рынка труда.