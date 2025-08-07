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«Ты как вторая мама для них» – бойцы педагогического студотряда о том, почему каждый год ездят работать в лагерь

07 августа 2025 09:13
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Амбициозные, творческие и целеустремленные! Самая активная молодежь Минской области летом времени зря не теряет. В составе студенческих отрядов ребята набираются опыта в разных сферах и прокачивают свои навыки командной работы. А еще это отличная возможность подзаработать. К слову, летом 2025-го ей уже воспользовались почти 2,5 тысячи юношей и девушек. О движении, которое объединяет, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Ты как вторая мама для них» – бойцы педагогического студотряда о том, почему каждый год ездят работать в лагерь-2

Для студентки Белорусского государственного университета Милены Миловановой это уже третье трудовое лето. Девушка учится на филологическом факультете, планирует связать свою жизнь с педагогикой. А потому работа воспитателем привлекла еще несколько лет назад, когда Милена – на тот момент учащаяся лингво-гуманитарного колледжа – впервые попробовала себя в качестве вожатого в детском спортивно-оздоровительном лагере.

«Ты как вторая мама для них» – бойцы педагогического студотряда о том, почему каждый год ездят работать в лагерь-4

Милена Милованова, боец студенческого педагогического отряда «Романтики» имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло:
Захотела попробовать себя в роли воспитателя, потому что я очень люблю детей, люблю творчески реализовываться, а здесь – полет фантазии. Очень много мероприятий, конкурсов. Больше всего мне нравится взаимодействие с детьми, потому что они как маленькие огоньки – дают огромный заряд энергии. Конечно, работа нелегкая, потому что ты 24 на 7 с детьми. Ты как вторая мама для них, но отдача от них – колоссальная.

«Ты как вторая мама для них» – бойцы педагогического студотряда о том, почему каждый год ездят работать в лагерь-6

Развивать у детей социальные навыки, работать в команде и находить компромиссы – этому учит своих подопечных начинающий педагог Елизавета Авхименко. С ребятами из отряда девушка сразу нашла общий язык – три года в педуниверситете не прошли даром. Для многих воспитатель старается быть и наставником, и другом, и психологом. В этом и видит смысл своей будущей профессии – после окончания вуза Елизавета отправится преподавать в сельскую школу.

«Ты как вторая мама для них» – бойцы педагогического студотряда о том, почему каждый год ездят работать в лагерь-8

Елизавета Авхименко, боец студенческого педагогического отряда «Романтики» имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло:
Мы здесь получаем очень хорошую заработную плату для студентов. В середине смены ты начинаешь получать от детей большую энергию, которая помогает тебе отдыхать, заряжаться на будущий учебный год. Это большой опыт для педагога.

Подробности смотрите в видео.

# Елизавета Авхименко # Студенты

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